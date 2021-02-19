«Ты нереально красивая»: В Петербурге вор-романтик украл сумочку у девушки

Романтичный вор оставил в украденной сумочке записки с извинением и признанием. Фото: УТ МВД РФ по СЗФО

Криминально-романтическая история произошла в самом центре Санкт-Петербурга 18 февраля. На Московском вокзале молодой мужчина украл сумочку у юной пассажирки. Забрав из нее все ценное, вор бросил вещь на ближайшей станции метро, а внутрь положил записку с признанием и извинениями.

- Прости за сумочку. Ты нереально красивая, - говорилось в записке, к которой было пририсовано сердечко.

Впрочем, у самой потерпевшей таких чувств к злоумышленнику не было. Обнаружив пропажу, девушка пошла писать заявление в полицию.

- В дежурную часть транспортной полиции обратилась студентка из Казани с заявлением о краже сумочки. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении тайного хищения. Им оказался 22-летний уроженец Республики Карелия, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления на транспорте МВД России.

Злоумышленником оказался 22-летний уроженец Карелии. Фото: УТ МВД РФ по СЗФО

Оказалось, что нигде не работающий мужчина зашел на Московский вокзал, чтобы согреться - в Петербурге стоят морозы по 15-20 градусов. В зале он заметил молодую пару: парень с девушкой зашли в кафе перед отправлением поезда. Они лишь на минуту встали из-за стола, чтобы расплатиться за обед. В этот момент злоумышленник и схватил вещи студентки. Тем не менее, он успел восхититься ее красотой.

Молодого воришку уже задержали. По статье «Кража» ему грозит до пяти лет лишения свободы.