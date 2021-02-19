В 2,5 раза вырос интерес к льготной ипотеке для семей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Северной столице прибавилось счастливых обладателей жилья. За 2020 год Северо-Западный банк Сбербанка выдал 3050 кредитов по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми. А это в 2,4 раза больше, чем в 2019-ом. Всего объем выданных кредитов составил 10,2 миллиардов рублей, превысив в 2,75 раза показатели 2019 года.

52% кредитов пришлось на Северную столицу, затем — на Вологду, Архангельск и Калининград.

Программа «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» позволяет приобрести жилье в ипотеку по льготной ставке, как на стадии строительства, так и готовое от застройщика. Минимальный первоначальный взнос — 15% от стоимости недвижимости, максимальный срок кредитования — до 30 лет.

- Чтобы повысить доступность жилья, мы поддерживаем государственные инициативы, запускаем акции с застройщиками и предлагаем снизить годовую ставку с помощью использования онлайн-сервисов банка — отмечает председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо. — Так, по госпрограмме для семей с двумя и более детьми, либо с детьми с ограниченными возможностями можно оформить ипотеку по ставке 4,7% годовых, если воспользоваться услугой «Электронная регистрация». Этим вы не только сделаете регистрацию сделки удобной и безопасной, но и получите скидку 0,3 процентный пункт на ставку. А если квартира выбрана по программе субсидирования с застройщиком, то первый год ставка составит 0,1% годовых. Такие условия позволяют улучшить жилищные условия здесь и сейчас, а не откладывать квартирный вопрос на потом.

Предложение действует для семей, у которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок. Срок действия программы — до 31 декабря 2022 года. При этом для семей, у которых родится ребенок в период с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2022 года, договор на покупку жилья можно будет заключить до 1 марта 2023 года.

Для первоначального взноса можно полностью или частично использовать материнский капитал. Но важно согласовать с продавцом порядок и срок получения денег, так как эта сумма перечисляется из Пенсионного Фонда не сразу. Также средства материнского капитала можно использовать для досрочного погашения.