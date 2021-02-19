До Дня защитника Отечества остались считанные дни. А это значит, что женщины – с горящими глазами и надеждой на шубу на 8 Марта в душе – сметают с полок магазинов пену для бритья, мужские носки и трусы. Несмотря на реакцию сильной половины россиян на такие «подарки», классический джентльменский набор продолжает держаться в топе продаж в предпраздничные дни.Первое место среди женских подарков для мужчин занимает она – пена для бритья. По данным популярного отечественного интернет-ритейлера, с начала февраля ее продажи в Санкт-Петербурге подскочили втрое – на 203 процента. Носки стали покупать в два раза чаще (плюс 117 процентов), мужские трусы – в полтора раза чаще (плюс 61 процент).Впрочем, даже за банальный подарок некоторые дамы умудряются отдать солидные суммы. Например, приобрести «семейники» премиум-класса за 8000 рублей или набор «дышащих» носков за 6600 рублей. Среди последних особей популярностью среди россиянок пользуются антибактериальные и ароматизированные модели.Справедливости ради, ко Дню защитника Отечества выбирают не только носки да бритвенные наборы, но и галстуки (плюс 182 процента к популярности с начала февраля), ремни (плюс 83 процента), кошельки (плюс 136 процентов) и рубашки (плюс 46 процентов).Некоторые петербурженки вручают любимым игровые консоли (плюс 11 процентов к популярности), планшеты (плюс 50 процент), смартфоны (плюс 78 процентов), фитнес-браслеты (плюс 159 процента) и музыкальные наушники (плюс 77 процента). Однако нередко жены, дочки и сестры выбирают в качестве презента наборы инструментов и дрели.Вишенкой на торте февральской оригинальности стали «брутальные» сладости: шоколадные гаечные ключи, молотки и воблы с начала месяца стали разбирать в четыре раза охотней.МНЕНИЕ ЭКСПЕРТАЮлия ПЕЧЕРСКАЯ, женский коуч:– Пена для бритья – это, скорее, отмазка от подарка. Как и носки. Это как шоколадка за 30 рублей на 8 Марта.Исключение может быть только для годового набора носков, и то покупать такой подарок стоит лишь для супруга. Причем цена здесь не решает: если подарить мужчине, который привык носить носки по 100 рублей, пару за 10 000, он просто этого не поймет. И сюрприза опять не получится.А вообще я бы не стала делать из таких хозяйственно-бытовых вещей, как пена для бритья и носки, подарок. Мы же не дарим друг другу одноразовую посуду, например, или зубочистки!Лучше сделать своему мужчине невероятный сюрприз и вручить что-то недорогое, но очень личное и творческое, связанное с его увлечениями. Например, абонемент в стрелковый клуб, если он любит пострелять, или настольную игру, о которой он давно мечтал.ВОПРОС ДНЯ: А вы дарите (получаете) подарки на 23 февраля?Алексей ШИНТЯПИН, народный участковый Петербурга-2020:– Обычно на 23 февраля мне дарят какие-то бытовые вещи, которые могут пригодиться на работе. Дарили чайник, кофемолку – все это очень полезно. Но в основном, конечно, дарят парфюм. Каких-то сильно необычных подарков у меня не было. Что же касается традиционных подарков, я к ним нормально отношусь. Например, носки ведь и подарочные бывают.Татьяна БУЛАНОВА, певица:– Сейчас не дарю. Когда была замужем, то дарила самое необходимое. Хотя мои мужья не служили в армии. Ничего плохого не вижу в том, чтобы подарить носки, пену для бритья или дезодорант. Это нужные вещи, которые всегда пригодятся мужчине.Денис ЧЕТЫРБОК, депутат Законодательного собрания:– Носки и пена для бритья – вполне себе нужные вещи, поэтому ничего плохого в таких подарках не вижу. Я сам на 23 февраля получаю примерно такие подарки как раз. Но ведь самое главное здесь внимание!Оксана КАЗАКОВА, фигуристка, олимпийская чемпионка:– 23 февраля дарю подарок своей маме, так как у нее именины. А мужчинам покупаю подарки, не привязываясь к дате. Могу случайно увидеть что-то интересное и купить. К таким подаркам, как носки и пена для бритья, отношусь отвратительно. Сейчас большой выбор всего, поэтому можно проявить фантазию.Стас ПЬЕХА, певец:– Я в принципе не праздную 23 февраля. На мой взгляд, это праздник для тех, кто защищал свое Отечество в бою, на войне. Я ни тем, ни тем не отметился – хотя и встану под ружье, конечно, если это потребуется. Так что никаких необычных подарков у меня не было – если что-то и дарят, то это стандартный набор: одеколон, носки и так далее. Без пены для бриться только – пеной я не пользуюсь.Виктория ШУТОВА, фельдшер скорой помощи:– Так сложилось, что подарки на 23 февраля я дарю нечасто. Я просто считаю, что поздравлять с этим праздником нужно тех, кто действительно в своей жизни через что-то прошел – как минимум отслужил в армии. Так что дарю редко, а если дарю, то в основном классические подарки – парфюмерию, алкоголь. Никто пока не обижался.