Общество 19 февраля 2021 18:37

Бизнес-омбудсмен Борис Титов нашел решение проблемы улицы Рубинштейна

Конфликт между ресторанным бизнесом и местными жителями на главной питейной улице Санкт-Петербурга длится вот уже много лет