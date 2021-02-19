Бизнес-омбудсмен Борис Титов нашел решение проблемы улицы Рубинштейна

В пятницу, 19 февраля, Санкт-Петербург посетил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Одним из этапов его рабочего визита стало посещение улицы Рубинштейна. Омбудсмен прогулялся по «питейному проспекту», оценил представленные на нем кафе, бары и рестораны и придумал, как решить вечный конфликт между ними и местными жителями.- Копья ломаются вовсю, - отметил Титов. – Местные жители жалуются, предприниматели говорят, что жалобы необоснованны. Но надо сказать, что бизнес здесь выглядит намного лучше, чем жилой фонд. Даже если посмотреть у нас, в Москве, на Патриаршие пруды – там все отремонтировано, все красиво. Здесь же – шикарные, современны рестораны и старые обветшалые дома. Нужно бороться не с ресторанами, а ремонтировать жилой фонд.В Союзе рестораторов улицы Рубинштейна с предложением омбудсмена согласились, но уточнили, что для полного и окончательного решения конфликта этого, скорее всего, будет недостаточно.- Ресторанный бизнес на самом деле очень много делает для жителей улицы Рубинштейна, - отметила координатор Союза Анжелина Ефремова. – Меняют стеклопакеты в подъездах, ставят шумоизоляцию, облагораживаю территорию, постоянно чистят подвалы от крыс и тараканов. Сейчас мы вообще разрабатываем возможность сотрудничества с компаниями по раздельному сбору мусора. То есть, работа ведется, и мы готовы ее продолжать. Но нужно в том числе бороться с заведениями, которые портят имидж всему остальному бизнесу – маргинальными, нарушающими законы и санитарные нормы.По словам Анжелики Ефремовой, если эти заведения убрать, на улице Рубинштейна останутся только качественные и респектабельные кафе, бары и рестораны, постоянный контингент изменится, а вместе с ним изменится и общий психологический фон. Только заниматься этим должен уже не бизнес-омбудсмен, а правоохранительные органы и городские власти.Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала, как на время «коронавирусных» запретов улица Рубинштейна превратилась в настоящую Тортугу от ресторанного бизнеса – отдельно взятые рестораторы здесь шли на самые изощренные и радикальные меры, чтобы обмануть Смольный и проверяющие ведомства.