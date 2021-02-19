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Общество

Бизнес-омбудсмен Борис Титов нашел решение проблемы улицы Рубинштейна

Конфликт между ресторанным бизнесом и местными жителями на главной питейной улице Санкт-Петербурга длится вот уже много лет
Сергей ВОЛЧКОВ
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Ситуация на улице Рубинштейна привлекла уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей.

Ситуация на улице Рубинштейна привлекла уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей.

Фото: Артем КИЛЬКИН