Напавшим на охранника консульства Украины оказался психически больной петербуржец

У напавшего на консульство Украины в Петербурге оказались проблемы с психикой. Фото: Источник "КП-Петербург"

Стало известно, кем оказался мужчина, напавший на охранника консульства Украины в Санкт-Петербурге. Поданным источника «Комсомольской правды», полиция задержала молодого мужчину по имени Назар. Он был не только судим, но и имел проблемы с психикой.

- Острое психическое расстройство. Спутанность сознания. Госпитализирован в шестую психиатрическую больницу. Никакой политики, никаких мотивов, - отметил осведомленных источник.

Напомним, что ЧП произошло около полудня в пятницу, 19 февраля, у дома 1В по улице Бонч-Бруевича. В дверь консульства позвонил мужчина, державший пакет. Когда охранник открыл замок, посетитель достал нож и ударил сотрудника дипмиссии в ногу. После этого мужчина попытался скрыться.

Но его практически моментально задержали полицейские, дежурившие поблизости. Раненного охранника госпитализировали, его состояние стабильное, жизни ничего не угрожает. А задержанного доставили в отделение. Им оказался 34-летний житель Петербурга. Сейчас нападавшего осматривают психиатры, решение о возможности отдать его под суд будет принято по результатам медосвидетельствования.