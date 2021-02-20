Последние новости на 20 февраля 2021 года в Санкт-Петербурге: Нападение на смотрителя маяка Толбухин, охранника консульства и облако песка из Сахары

Последние новости в Петербурге на 20 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН

Минувший день оказался очень насыщенным в Северной столице. "Комсомолка" собрала самые актуальные и последние новости на 20 февраля 2021 года в Санкт-Петербурге. Так, утром стало известно о загадочном нападении на смотрителя маяка Толбухин. Капитан второго ранга получил ножевое ранение от неизвестных людей. Удивительно в этом то, что маяк находится на острове в пяти километрах от Кронштадта и добраться до него сложно.

Еще одно нападение произошло в полдень на улице Бонч-Бруевича. Мужчина пришел в генконсульство Украины и несколько раз пырнул ножом охранника. Позже выяснилось, что у нападавшего острое психическое расстройство. Его госпитализировали в психиатрическую больницу.

В Петербурге все больше клиник начинают работать с переболевшими коронавирусом горожанами. Многим, кто перенес этот недуг требуется реабилитация. Причем, ученые города предложили использовать для этого ток, однако начнут ли применять такую методику, пока неизвестно.

И Петербург снова ждет большой снегопад. Он начнется 20 февраля и продолжится вплоть до 24 февраля. Ожидается, что выпадет месячная норма снега. Вместе с этим город может накрыть гигантское облако песка из Сахары. Тогда сугробы приобретут оранжевый цвет.