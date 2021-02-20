Велосипедист упал в кипяток и обварился при прорыве трубы на Васильевском острове

Мужчина получил ожоги при прорыве трубы на Васильевском острове. Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередная коммунальная авария в Петербурге едва не закончилась трагедией. При прорыве трубы с горячей водой на Васильевском острове пострадал случайный велосипедист. Мужчина пытался проскочить место разлива, но не удержал равновесия и рухнул в кипяток.

- В 01:20 20 февраля 2021 года поступило сообщение о технологическом нарушении по адресу 7-я линия Васильевского острова, дом 54. По предварительной информации, в зоне вытекания теплоносителя оказался мужчина. Ему оперативно оказана помощь. В настоящее время он находится в НИИ скорой помощи им.Джанелидзе, - сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

К сожалению, мужчина успел попасть в кипяток еще до прибытия ремонтной бригады. Сейчас аварийщики уже на месте. Еще с ночи они приступили к ликвидации дефекта на трубопроводе.

В «Теплосети» уже заявили, что готовы оказать всю необходимую помощь для лечения и реабилитации пострадавшего.

- В случае парения или вытекания горячей воды на поверхность не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности. Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам, неукоснительно следуйте инструкциям сотрудников АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Немедленно покиньте место происшествия, - напоминают коммунальщики.

Что касается самой аварии, что окончание ремонта и перевод системы отопления соседних домов в штатный режим запланировано на 10 утра 20 февраля.