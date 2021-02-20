Актрисе петербургского театра Музкомедии повесили гранату на дверь

Два молодых петербуржца примотали гранату к двери актрисы театра Музкомедии. Фото: СОЦСЕТИ

Полиция Центрального района Петербурга нашла и задержала двух шутников, которые примотали гранату к двери квартиры актрисы Театра Музыкальной комедии Виктории Вяткиной. Пугающий подарок девушка нашла вечером еще 10 февраля, но об этом стало известно только сейчас.

- 10.02.2021 в 23:56 в дежурную часть ГУ МВД через 112 поступило сообщение от артистки балета Государственного театра музыкальных комедий, проживающей на улице Кирочная, о том, что на входной двери в квартиру обнаружен подозрительный предмет похожий на гранату, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

На место тут же приехали специалисты ОМОН Росгвардии. Взрывники установили, что граната не боевая, а страйкбольная.

- На входной двери, служебной 8-комнатной квартиры, расположенной на первом этаже, обнаружен предмет похожий на страйкбольную имитационную гранату в пластиковом корпусе зеленого цвета, приклеенную к входной двери скотчем, - уточнили силовики.

При срыве гранаты с двери произошла детонация - все вокруг залило краской.

А через десять дней полицейские нашли двух шутников, примотавших гранату к двери актрисы. Хулиганами оказались двое молодых петербуржцев 21 и 24 лет. Оба - безработные.

Сейчас следователи выясняют мотивы парней, хулиганам грозит до семи лет лишения свободы. До суда их оставили под подпиской о невыезде.