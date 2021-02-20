С 2021 года в России изменился способ выплаты декретных пособий. Теперь их начисляет Фонд социального страхования. Однако этот принцип, как любое уважающее себя нововведение, не мог не дать сбоев на начальном этапе. По крайней мере, в Петербурге. Вот и получилось, что некоторые мамочки, ожидая заветных денег в определенный день, начислений не получили. В региональное отделение Фонда, а заодно и в редакцию «Комсомольской правды», сразу же посыпались жалобы.- К сожалению, как показывает практика, задержки при выплате пособий происходят в основном из-за работодателей, которые несвоевременно или не в полном объеме передали нам данные о своем сотруднике, - поясняет «Комсомолке» заместитель управляющего петербургским отделением ФСС Софья Талантова. - Поэтому, если выплата не приходит вовремя, прежде всего, следует обратиться к своему работодателю и узнать, были ли ваши документы направлены в ФСС, есть ли от ФСС извещение о выявленных ошибках в реестре и устранены ли они.Как отметили в Фонде, всего в 2020 году декретные пособия в Петербурге получили свыше 133 тысяч человек. В 2021-м их будет как минимум столько же. И если раньше начисления были привязаны к дате зарплаты в компании, то теперь, как поясняют в ФСС, средства должны ежемесячно поступать на счет с 1 по 15 число. Мамочкам, которые жаловались «КП» на задержки, деньги пришли 18 февраля.- Такое произошло, скорее всего, из-за ошибок в документах, которые нам направили работодатели этих женщин, - говорит Талантова. – Дело в том, что, когда сотрудник подает заявление на оформление декретных выплат, у компании есть 5 дней, чтоб передать нам все сведения. На рассмотрение мы берем 10 дней. Если там ошибка – отправляем документы на доработку. А это занимает время.Чтобы не было неразберихи, сотрудники Фонда предлагают жителям самостоятельно следить за судьбой своих декретных выплат. Сделать это можно в мобильном приложении «Социальный навигатор» и в личном кабинете на сайте ФСС, где есть вся информация о статусе документов и о состоянии платежа. В обоих случаях для входа нужны логин и пароль с сайта Госуслуг.Если у жителей возникают какие-то вопросы по работе Фонда, петербуржцев просят обращаться по телефону горячей линии: +7 812 677-87-17.КОНКРЕТНО:С начала года всем официально работающим петербуржцам Фонд социального страхования напрямую начисляет следующие выплаты: больничные, декретные (включая пособия при постановке на учет по беременности), также оплачивается и дополнительный отпуск на лечение.Чтобы оформить эти субсидии, нужно просто вместе со сведениями о себе предоставить работодателю счет, на который вы бы хотели получать деньги. Он может находиться в любом банке.Однако часть выплат все же остается за компаниями. Среди них оплата первых трех дней больничного, пособие на погребение, выплаты тем, кто получил дозу радиации из-за аварии на Чернобыльской АЭС и испытаний на Семипалатинском полигоне.