МЕГА идея от Авто Премиума

Новая SKODA OCTAVIA Фото предоставлено пресс-службой «Авто Премиум».

С 19 февраля по 31 марта 2021 года в популярном торговом комплексе МЕГА Парнас в Санкт-Петербурге будет открыта экспозиция новой ŠKODA OCTAVIA.

Как известно, Петербург – культурная столица, здесь ценят искусство и любят ходить на выставки. А поскольку ŠKODA OCTAVIA – настоящее произведение, в данном случае, автомобильных дизайнеров, автомобиль разместится в атмосферном пространстве в стиле ŠKODA Family.

Поэтому, если вы размышляете, куда отправиться вместе с семьей в ближайшие выходные – у вас есть хороший шанс провести время концептуально.

В МЕГА Парнас вас ожидают не только шоппинг, но и знакомство с новой ŠKODA OCTAVIA от группы официальных дилеров ŠKODA Авто Премиум.

Ежедневно здесь будут работать консультанты, которые познакомят посетителей стенда с действующими акциями, и запишут на тест-драйв в любой из трех дилерских центров Авто Премиума, где до 14 марта проходят тематические дни новой ŠKODA OCTAVIA.

В выходные для гостей экспозиции организуют фотосессии, ознакомительные обзоры основных опций и SIMPLYCLEVER решений, реализованных в новойŠKODA OCTAVIA. Здесь будет открыта мобильная почтовая станция ŠKODA, и посетители смогут отправить нарядные открытки в любую точку мира. Будут работать семейная зона с мастер-классами, игровая площадка «Юный ŠKODAвод», где начинающие автолюбители смогут проверить свои знания ПДД, протестировать мини ŠKODA, получить сертификат юного водителя и памятные подарки от Авто Премиума.

Для поклонников чешкой марки эти будут по-настоящему ценные встречи с любимой маркой. Каждый посетитель экспозиции новой ŠKODA OCTAVIA сможет оценить достоинства этой модели и получить особые привилегии при покупке автомобиля в Авто Премиуме.

Все мероприятия пройдут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, с бережной заботой о здоровье и безопасности посетителей экспозиции.

Выбрать и забронировать автомобиль в режиме реального времени всегда можно на сайте дилерских центров.

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Вот уже 26 лет ŠKODAв Петербурге – это Авто Премиум.