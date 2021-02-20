Кому лучше доверить управление новостройкой

Андрей Юрьевич Найденко. Фото предоставлено пресс-центром УК «Домсервис».

ВОПРОС ЖИЗНИ

Довольно часто будущие новоселы, переезжая в новостройку, узнают, что управляющая компания в доме уже есть. Многие начинают возмущаться, мол, мы никого не выбирали. Хотя никакого злого умысла тут нет: по закону в течение 5 дней после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию застройщик должен заключить с выбранной им УК договор на срок до трех месяцев. Правда, новоиспеченные жильцы боятся, что назначенная застройщиком организация будет работать хуже независимой компании. Это и есть главное заблуждение, из-за которого возникает много споров.

«Современный жилой дом - сложная техническая система с инженерным оборудованием, коммуникациями, за которой нужно следить и которую нужно обслуживать. Как правило, управляющая компания от застройщика лучше разбирается в сложном технологическом оборудовании, чем посторонняя организация, потому что еще в процессе строительства дома УК взаимодействует с застройщиком, принимает на баланс оборудование, - объясняет директор управляющей компании «ДомСервис» Андрей Найденко. - Кроме того, для нормальной жизни в новостройке кто-то должен вывозить мусор, убирать подъезды, подавать электричество, воду. Многие жильцы делают ремонт в своих квартирах и тут тоже нужна поддержка организации».

Так что ничего плохого в управляющей компании от застройщика нет. Наоборот, она позволяет избавиться от лишней головной боли, которой и так хватает при переезде. И обеспечивает жильцам безопасность, ведь обслуживание высотных зданий, которых в Петербурге в последние годы построено немало, требует от управляющих компаний высокой степени профессионализма. Взять, например, самый высокий жилой дом Санкт-Петербурга «Князь Александр Невский», обслуживанием которого занимается компания «ДомСервис».

«Мы хорошо знаем этот сложнейший с точки зрения технологий объект, все его конструктивные особенности. И самое важное, что мы можем довести до воплощения идею, заложенную застройщиком еще на этапе строительства», - добавляет Андрей Найденко.

СТЕРЕОТИПЫ ПРОЧЬ

В последние годы все больше застройщиков создают собственные управляющие компании вне зависимости от класса возводимого проекта. Некоторые могут похвастаться солидным опытом работы - «ДомСервис», к примеру, работает на рынке уже 12 лет и обслуживает 12 жилых комплексов - это 30 зданий и почти 25 тысяч жителей. Да и обладатели квартир в новостройках стали относиться к управляющим компаниям от застройщика с большим доверием. Уходит в прошлое страх, что обслуживающая организация «покрывает» строительную компанию и отказывается исправлять недочеты.

«Наоборот, мы делаем все возможное для того, чтобы максимально быстро решались возникающие проблемы. Управляющая компания стоит на стороне собственников и в наши обязанности входит взаимодействие с застройщиком. Это могут быть технические или организационные моменты. По сути, мы связующее звено между жильцом и крупной компанией-застройщиком. Знаем, как грамотно сформулировать запрос, составить документы, куда и к ком