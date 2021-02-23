Управляющая компания от застройщика: о чем важно знать

Директор управляющей компании «ДомСервис» Андрей Найденко.

Новостройки нуждается в управлении не меньше, а может быть даже больше, чем уже заселенные дома. Ведь построенное здание обязательно нужно обслуживать - вода, газ и электричество не появятся в нем сами собой, мусор не исчезнет. По закону в течение 5 дней после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию застройщик должен передать здание управляющей компании на срок до трех месяцев. Правда, новоиспеченные жильцы боятся, что назначенная застройщиком организация будет работать хуже независимой компании. Это и есть главное заблуждение, из-за которого возникает много споров.

О том, в чем преимущества управляющей компании, назначенной застройщиком, есть ли в ее работе минусы, мы поговорим с директором управляющей компании «ДомСервис» Андрей Найденко в эфире радио «Комсомольская правда».