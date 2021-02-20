Петербургские хирурги удалили мужчине редкую опухоль плотностью с "хоккейную шайбу"

Бригада хирургов Петербургского онкоцентра провела уникальную операцию – удалила редкую опухоль Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге хирурги провели уникальную операцию по удалению редкой опухоли. Экстренная медицинская помощь понадобилась 35-летнему мужчине. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с тромбоэмболией легочной артерии, которая проявляла себя отдышкой и нарушением сердечной деятельности. Об этом в субботу, 20 февраля 2021 года, рассказал комитет по здравоохранению.

35-летнему пациенту удалили конгломерат метастических узлов в забрюшинном пространстве, в который были вовлечены жизненно важные структуры: нижняя полая вена, аорта и оба мочеточника.

- Пациент поступил в стационар с распространенным опухолевым процессом. Огромный конгломерат, развившийся в лимфатических узлах, располагался в забрюшинном пространстве, вростая в надкостницу позвоночного столба. Опухоль вовлекала в себя оба мочеточника, в следствии чего у мужчины развился гидронефроз, - рассказали в комитете.

Отмечается, что после нескольких курсов химиотерапии опухоль значительно уменьшилась в размере и, омертвев, приобрела плотную структуру.

- То, что осталось от опухоли по плотности напоминало хоккейную шайбу. Любое неверное движение неизбежно привело бы к массивному неконтролируемому кровотечению, - рассказывает заведующий абдоминальным отделением Петербургского онкоцентра Александр Юрьевич Навматуля.

Операция длилась восемь часов. Для проведения ангиопластики на 35 минут пришлось "отключить" обе конечности. Аорта и нижняя полая вена были заменены 20-сантиметровыми сосудистыми протезами. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.