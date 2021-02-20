Увлекалась аниме: 14-летняя школьница погибла в Парголово под Петербургом

Школьница погибла в Выборгском районе Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще один эпизод с самоубийством подростков произошел в Петербурге. На этот раз трагедия случилась в Выборгском районе города, в поселке Парголово. Утром у многоэтажки на Юкковском шоссе было найдено тело 14-летней школьницы. Известно, что девочка жила в одном из соседних домов.

- Около 11:00 поступил сигнал: по адресу поселок Парголово, микрорайон Осиновая Роща, Юкковское шоссе погибла девочка, - сообщил источник «КП-Петербург».

По предварительным данным, трагедия произошла после ссоры школьницы с матерью из-за отметок в школе. При этом сама семья полная, на учете в органах опеки не состоит и считается благополучной. Также известно, что погибшая девочка увлекалась японской мультипликацией - аниме.

Сейчас делом занимаются следователи петербургского управления СК России.

Напомним, что 14 февраля в Колпинском районе Петербурга с собой покончила 10-летняя школьница. Она также увлекалась аниме и была из благополучной семьи.

А 12 января в Приморском районе пытался совершить суицид ученик шестого класса одной из гимназий. Причем сделал он это прямо на перемене. В этот момент мальчик был одет как главный герой аниме «Тетрадь смерти».

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