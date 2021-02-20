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Происшествия

«Сорвался»: В Карелии учитель ударил пятиклассницу головой об парту

По словам детского омбудсмена Республики, на его счету это уже не первый подобный случай
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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Педагогу теперь может грозить уголовная ответственность.

Педагогу теперь может грозить уголовная ответственность.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Карелии прокуратура проводит проверку из-за учителя, который ударил пятиклассницу лбом об парту. Пугающий случай произошел несколько дней назад в небольшом поселке Ладва. Детали рассказывает «КП-Санкт-Петербург».

Учитель истории и социальный педагог из ладвинской общеобразовательной школы № 4 всего за месяц ухитрился проштрафиться дважды. Сейчас он отстранен от уроков и в ближайшем будущем может отправиться в тюрьму на несколько лет. Хотя ничто, как говорится, не предвещало.

По информации «Комсомолки», в Ладву Константин (имя изменено — прим.ред.) приехал в начале осени из Куркиеки, что в Северном Приладожье. В школе № 4 в него вцепились руками и ногами: новые кадры в небольших поселках — само по себе редкость, а тут еще и мужчина, да какой! Слегка за пятьдесят, больше двадцати лет стажа, сплошь положительные отзывы с места работы.

Однако все пошло не по плану. Сначала на страничке Константина в сети руководство школы нашло нецензурную брань. Педагогу сделали внушение, матерщину потерли. А в конце января 2021 года Константин отметился первым пугающим поступком: прямо посреди урока схватил за шею семиклассника так, что оставил ему внушительный синяк.

По словам детского правозащитника Карелии, педагог не должен применять к ребенку силу ни при каких обстоятельствах.

По словам детского правозащитника Карелии, педагог не должен применять к ребенку силу ни при каких обстоятельствах.

Фото: Олег ЗОЛОТО

- После этого родители мальчика подали на учителя заявление в полицию, - рассказал «КП-Санкт-Петербург» уполномоченный по защите прав ребенка в Карелии Геннадий Сараев. - В школу пришла проверка — и в этот же день случился второй инцидент.

Во второй раз педагог и вовсе приложил головой об парту ученицу пятого класса. По счастью, девочка отделалась легким испугом и серьезно не пострадала — но поступок, по словам Сараева, все равно чудовищный.

- На данный момент он отстранен от преподавательской деятельности, - отметил омбудсмен. - Продолжается проверка — на этот раз по двум случаям — решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Что именно сподвигло опытного педагога на такие действия, на данный момент непонятно. По информации «Комсомолки», в первый раз он объяснил это тем, что мальчишка-семиклассник сам его спровоцировал: не слушался и вывел учителя из себя. Удар же девочки головой об парту сам мужчина объясняет просто: «сорвался».

В школе № 4 обсуждать инцидент с журналистами нашего издания не стали.

- Сейчас проводится проверка, до ее результатов мы ничего комментировать не будем, - заявила директор учреждения Наталья Ефимова. - Могу сказать лишь, что прежде никаких претензий к указанному сотруднику не было — ни на предыдущем месте работы, ни у нас.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о ситуации в одной из городских школ, где учитель ОБЖ приставал к несовершеннолетним девушкам. Ситуация долго замалчивалась, но в конце концов горе-педагог понес наказание.

ЧППроисшествия: ЧП