Сможет ли Санкт-Петербургская агломерация стать центром цивилизации Севера

Руководитель регионального отделения партии «Родина» в Ленинградской области Валерий Шинкаренко. Фото: личный архив.

Последние политические и экономические события в мире показали, что он начал глобально меняться. Как он изменится? На какие панрегионы распадается глобальный мир? Что означает данный термин, и сможет ли Санкт-Петербургская агломерация претендовать на роль центра мирового панрегиона?

Эти и другие вопросы обсудят в прямом эфире радио «Комсомольская правда» известный геостратег Андрей Школьников и руководитель регионального отделения партии «Родина» в Ленинградской области Валерий Шинкаренко.

Трансляция эфира состоится на сайте и в социальных сетях «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге 22 февраля 2021 года с 18 до 19:00 по Мск. Вопросы спикерам можно задавать в комментариях к анонсу и в чате трансляции. Присоединяйтесь!