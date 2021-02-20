Что произошло после матча «Зенит» - «Арсенал»

"Зенит" выбыл из гонки за Кубок России. "КП" рассказывает, что произошло после сенсационного матча с "Арсеналом". Фото: ФК "Зенит"

«КП» рассказывает, что произошло во время и после эмоционального матча «Зенит» - «Арсенал», который закончился со счетом 1:2 в рамках 1/8 финала Кубка России. Игра прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» под закрытый крышей, чтобы не играть в мороз. После двух месяцев тренировочных сборов «Зенит» лишился двух ключевых игроков, Азмуна и Малкома из-за травм, поэтому единственным нападающим на поле был Артем Дзюба. Креатива в атаке как раз и не хватило команде, чтобы выйти в четвертьфинал.

ЧТО ЭТО БЫЛО

Удивительно, но все три мяча, забитых в первом тайме получились в каком-то смысле курьезными. Сначала после углового Деян Ловрен отправил мяч в сторону ворот гостей, голкипер Нигматуллин его поймал, но не зафиксировал, и тот упал прямо на ногу Далеру Кузяеву, который в итоге забил гол. Спустя пару минут ответил «Арсенал» - Кирилл Панченко бил неопасный штрафной, но мяч от пятой точки Оздоева срикошетил в угол ворот, и Лунев был бессилен – 1:1. А под конец первого тайма зенитовцы привезли пенальти в свои ворота – форвард гостей Луценко бил под перекладину, спасать ситуацию кинулся Ловрен, но он вынес мяч из ворот с помощью руки, пусть и случайно. С одиннадцатиметровой точки был точен защитник «Арсенала» Роберт Бауэр.

На стадион "Зенита" пустили до 25 тысяч зрителей - спасибо стоит сказать частичной отмене ограничений по коронавирусу. Фото: ФК "Зенит"

Вторая половина встречи была крайне напряженной. Моменты имели и те и другие. «Арсенал» даже забил – Луценко вышел один на один, но арбитр зафиксировал офсайд. Под конец матча Сергей Семак бросил в бой Ероихна, Кругового и даже молодого Крапухина, но все было безнадежно. Итог – действующий обладатель кубка «Зенит» выходит из гонки уже на стадии 1/8 финала, в 200-й матч для Дзюбы в бирюзовой футболке.

ПОТОК ЭМОЦИЙ

Сразу после финального свистка в соцсетях начались споры о том, справедливо ли в ворота «Зенита» дали пенальти. Легенда клуба Вячеслав Радимов в своем Twitter раскритиковал судью.

- Можете меня расстрелять, но пенальти за касание мяча руки Ловрена ставить нельзя! – выпалил экс-игрок сине-бело-голубых.

Ему тут же с сарказмом ответил комментатор и, как он называет себя, беллетрист Василий Уткин.

- Согласен. «Зениту» - нельзя!

Матч получился обоюдоострым, но поживее двигались именно гости. Фото: ФК "Зенит"

Но сильнее всего в ярость пришли болельщики команды. В официальных группах «Зенита» в соцсетях сейчас творится страшное – лучше не заходить в комментарии. Достается и Дзюбе, который объективно сегодня был не на пике возможностей, и тренерскому штабу во главе с Семаком, и руководству за то, что никого не купили в трансферное окно.

- А можно «Зениту» другую тактику, пожалуйста. Супер техничные игроки, но играют по одной схеме: пробег по флангу - навес в надежде, что кто-то высокий достанет. Но за три года это же абсолютно все стали читать. На это уже банально неинтересно смотреть, - пишет один из немногих адекватных комментаторов в группе «Зенита» во «Вконтакте».

Искры добавил и бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов, который считает, что первый гол «Зенита» и вовсе не надо было засчитывать.

Панченко и Оздоев на двоих соорудили гол в ворота "Зенита". Последний, понятное дело, случайно. Фото: ФК "Зенит"

- Началось... Гол нельзя было засчитывать. Мяч был зафиксирован, а игрок ФК «Зенит» выбил мяч ударом по руке вратаря, - пишет Федотов у себя в Twitter.

А затем экс-судья «добивает» - на 90-й минуте «Арсеналу» якобы должны были дать еще один пенальти.

- Произошла классическая накладка, - считает арбитр.

ПЕРВЫЕ СЛОВА СЕМАКА

Если от футболистов «Зенита» после досадного поражения не дождешься эмоций в соцсетях, то Сергей Семак в трудную минуту все же дал интервью, статус обязывает.

- К сожалению, не получилось. Много ошибались в обороне. Выиграла команда, которая меньше ошибается и больше забивает. В разных кондициях у нас игроки, кто-то меньше тренировался. Но значения это не имеет по отношению к результату, - сетует Семак.

Главный тренер сине-бело-голубых считает, что матч начинался неплохо - был контроль мяча, движение, но потом все развалилось.

- Давали принимать сопернику мяч, спокойно его подавать. Игра далека от оптимальной у нас, грубые ошибки. План на матч осуществился лишь кусочками. Что касается нападающих, то молодой Крапухин был единственным вариантом, чтобы освежить игру. Многое не получилось не только у него, но и у других, - заключил наставник петербургского клуба.

Добавим, что следующая игра «Зенита» состоится уже в рамках чемпионата России - в субботу, 27 февраля, против «Ростова». Кубок сине-бело-голубые упустили, но вот за чемпионство в РПЛ еще могут побороться.