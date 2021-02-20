Петербуржцы просят спасти дворовые катки от забвения

Официально, в Петербурге 160 бесплатных катков, но ажиотаж на платных почему-то не прекращается. Фото: Олег ЗОЛОТО

Проблему отсутствия катков в Северной столице в очередной раз поднял депутат Алексей Цивилев. В начале февраля он попросил Смольный провести инвентаризацию катков, а также закрепить каждую площадку за ответственным лицом или организацией.

– В Санкт-Петербурге много открытых катков для массового и спортивного использования, которые находятся в заброшенном состоянии, – оповестил парламентарий Комитет по физкультуре и спорту. – Прошу оказать содействие в разработке дорожной карты по их использованию. Лучшими хозяевами для катков должны стать сами жители.

АДМИНИСТРАЦИЯМ РЕКОМЕНДОВАНО

Этой зимой, по данным Комитета по спорту, в Петербурге работают 88 катков и 155 хоккейных площадок, в том числе 50 – с искусственным льдом. Из них бесплатных около 160, на остальных прокатиться можно за 500 рублей и выше за сеанс. Катков с пунктами проката спортивного инвентаря в городе всего 10.

– Большинство катков и хоккейных площадок расположено во дворах и находится в ведении государственных учреждений физкультуры и спорта, – объясняют в комитете. – Также катки подготавливают коммерческие и образовательные организации, муниципалитеты, подростково-молодежные клубы и ТСЖ.

Судя по ответу ведомства на запрос «Комсомолки», в дополнительной инвентаризации катки Петербурга не нуждаются, ведь каких-то особых проблем с ними не наблюдают. Так, учреждения-хозяева катков «активно взаимодействую с инициативными группами жителей» в каждом из 18 районов города.

Первый «государственный» лед на катке залили только после новогодних каникул. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

– Администрациям районов рекомендовано предоставлять возможность жителям использовать инвентарь и оборудование, необходимые для подготовки ледового покрытия, а также обеспечивать им доступ к источникам водоснабжения для заливки льда, – отмечают в Смольном.

Но, похоже, не все так радужно. Только на портале «Наш Санкт-Петербург» на момент подготовки публикации насчитывалось более сотни сообщений о «неудовлетворительном состоянии ледового покрытия» на 160 бесплатных катках. Одни просто не заливают, другие обрастают льдом ближе к весне, о третьих забывают до следующего сезона сразу после заливки.

Так, первый каток этой зимой заработал во дворе на Савушкина, 107 уже 11 декабря, но его подготовили сами жители. А вот первый «государственный» лед залили только после новогодних каникул.

СКОЛЬЗКИЙ ВОПРОС

20 процентов дворовых катков и хоккейных площадок даже не заливали, 30 процентов оказались нерабочими из-за ужасного качества льда, а из оставшихся 50 процентов половину залили энтузиасты. Таковы результаты мониторинга регионального общественного движения «Дворовые катки», проведенного в 2013-2014 годах в 13 центральных районах Петербурга.

– Дело в том, что на самом деле Комитет по спорту не отвечает за катки: районные администрации просто направляют ему списки, какие катки планируют залить, – и если какой-то из них не готов, никто за это ответственность не понесет, – объясняет председатель «Дворовых катков» Валентин Михайлов. – Потому что средств конкретно на катки из бюджета не выделяют.

20 процентов дворовых катков и хоккейных площадок даже не заливали, по данным мониторинга активистов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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