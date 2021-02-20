«У нас нет будущего»: Что пишут разъяренные болельщики «Зенита» после вылета команды из Кубка России

Болельщики "Зенита" раскритиковали команду после поражения от "Арсенала" в Кубке России. Фото: ФК "Зенит"

Болельщики «Зенита» ожидаемо раскритиковали команду после вылета из 1/8 финала Кубка России. Напомним, сине-бело-голубые сенсационно уступили тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2 и покинули турнир, едва его начав. Да, все забитые мячи вышли курьезными, но это не оправдание для действующего обладателя титула. В соцсетях петербургского клуба, особенно в официальной группе во «Вконтакте», в комментариях творится ад и беспредел. Но «КП» все же попыталась вычленить самые адекватные претензии к «Зениту» от фанатов.

Некоторые болельщики прошлись по словам Сергея Семака про то, что команда вынуждена навешивать на своих габаритных нападающих, ведь надо использовать их сильные качества.

- Семак про навесы: «Дзюбе удобнее играть так». А иметь какую-то идею и уже потом встраивать в нее игроков? Зачем, когда можно всю игру подстраивать под одного игрока... – сетует Константин Решетников.

Отдельно досталось Дзюбе, который пока не вышел на пик формы. К слову, он пропустил первый тренировочный сбор в Дубае из-за коронавируса. Фото: ФК "Зенит"

Да, больше всего «тумаков» досталось именно главному тренеру. Судя по комментариям, многие разочаровались в его работе.

С Семаком у нас нет будущего, Хорошо бы проститься после этого сезона и дать новому тренеру провести подготовку к новому. И дело даже не в Кубке, черт бы с ним, а в отсутствии рисунка игры и тренерской мысли. Атаки нет, обороны нет, сплошные попытки навесов на Дзюбу. Спасибо Богданычу за все, но хватит, нет сил смотреть на это позорище, - пишет Den Stone.

Отдельно болельщики вспомнили и двухмесячные сборы в Дубае, которые не дали сразу нужный результат – выход в 1/4 финала Кубка. Позже Семак признал, что футболисты были явно не самые свежие на поле, в отличие от более резвых гостей.

- Первый матч после отдыха и «лакшери» тренировок в Эмиратах, а такое ощущение, что 5 лет играют каждый день без перерыва. Устали бедняги. Ни игры, ни желания. Сил нет никаких наблюдать за этими потугами, - категоричен некто под именем Капитан Барбоса.

Молодая поросль не смогла оживить игру "Зенита" в концовке. Фото: ФК "Зенит"

Впрочем нашлись и те, кто тут же остужал горячие головы и призывал сильно не гневаться, а поберечь эмоции на чемпионат России, где «Зенит» уверенно лидирует и имеет все шансы вновь выиграть турнир.

- Ой, да и хорошо. К черту этот кубок. И так сплошные травмы (в матче не участвовали лидеры атаки Дриусси, Азмун и Малком – Прим.ред.). На секунду, не было 5 легионеров, которые в основе должны быть. Не та игра, чтоб расстраиваться, - просит всех успокоиться Андре Зенитовский.

Добавим, что следующая игра сине-бело-голубых состоится в субботу, 27 февраля, в рамках очередного тура чемпионата России. В соперниках – «Ростов».