Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 21 февраля 2021 года: Падение числа госпитализаций и открытие новых пунктов вакцинации

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 21 февраля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро воскресенья, 21 февраля 2021 года. За минувшие сутки в Северной столице обнаружили инфекцию еще у 1092 человек. Число зараженных инфекцией впервые за несколько дней пошло вверх – почти на треть. А вот количество госпитализаций, наоборот, наконец-то уменьшилось, пусть и незначительно.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 359 654 человек. Умерли от инфекции 10 738 горожан (+52 за сутки), а выздоровели 284 622 (+2696), - сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

В Северной столице увеличили число прививочных пунктов до 128. 18 из них располагаются в частных клиниках, а 3 – в федеральных медучреждениях. Более того, с 24 февраля в список попадут и пять торговых центров. По словам губернатора, власти поставили задачу вакцинировать минимум 1,2 млн петербуржцев до наступления лета, чтобы избежать третей волны пандемии.

Что касается Ленобласти, то там все стабильною. За прошедший день в 47-м регионе заразились инфекцией 184 человека (34 718 с начала пандемии), выздоровели 168 пациентов (всего 31 327), а умерли еще 13 (572 всего).