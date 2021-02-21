На Санкт-Петербурге минувшей ночью обрушился мощный снегопад, который буквально завалили город снегом. После стихии в городе на дорогах и тротуарах образовался снежный покров высотой больше 13 сантиметров. Чтобы расчистить Северную столицу от сугробов тысячи дворников и снегоуборочных машин работают практически в круглосуточном режиме, чтобы избежать коллапса.- К утру 21 февраля в Санкт-Петербурге выпало уже более 13,3 см снега, - сообщают в городском комитете по благоустройству. - Ночью на уборке города работали 1117 единиц техники и 325 дворников.К утру число дворников, убирающих снег, на улицах города увеличилось уже до 1106 человек. Число снегоуборочных машин выросло до 1132-х. При этом в скверах, парках, на аллеях и бульварах дополнительно работают еще 92 машины и 361 садовник.За сутки с улиц города вывезли уже 19 тысяч кубометров снега, а с начала зимы и вовсе почти 750 тысяч кубометров.Дороги и тротуары в итоге решили обрабатывать смесью из песка и соли.- Обработка противогололедными материалами необходима, чтобы обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов, - сообщают в Смольном.Если у вас есть претензии по уборке снега, вы можете позвонить по телефону: 314-60-13.