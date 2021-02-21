Число больных коронавирусом, обратившихся за медпомощью в Петербурге, выросло почти на 200 процентов

Число госпитализированных больных растет Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге зафиксировали рост числа больных коронавирусом, обративших за медпомощью за сутки. По сравнению с прошлой недели число таких пациентов выросло на 185 процентов. При этом количество госпитализаций взрослых увеличилось на 17 процентов. В тоже время растет и число выздоровлений в городе. По сравнению с прошлой неделей в сутки стали выписывать из больниц больше пациентов на 50 процентов. Такие данные приводится в справке правительства Северной столицы.

Число коек для пациентов с коронавирусом постепенно становится меньше. Но не из-за наплыва больных, а из-за возвращения стационаров к обычному режиму.

- Количество коек под COVID-19 и пневмонии в Санкт-Петербурге составляет 9273, - сообщает правительство. - Из них свободны на сегодняшний день 4156, что составляет 44,8 процента.

Уже в понедельник, 22 февраля, еще три стационара возвращаются к плановой работе.

Интересно, что число больных коронавирусом, у которых болезнь протекает в тяжелой форме, составляет всего 25 процентов. ИВЛ потребовался 215 пациентам в стационарах Петербурга. Максимум интубированных был в декабре 2020 года. Тогда одновременно на ИВЛ находились 432 человека.

Власти города отмечают, что количество новых заражений по сравнению с прошлой неделей увеличился. Однако общее число активных больных в Петербурге снизилось.

- В целом тренд на снижение распространения инфекции сохраняется, - отмечают городские власти.

За все время в Санкт-Петербурге успели вакцинировать 213 тысяч 220 человек. Из них 62 тысячи 708 человек поставили уже вторую дозу вакцины.

- За прошедшие сутки первично привито 7 877 человек, вторично – 2 935, - делятся результатами вакцинации в правительстве города. - Нарастающий итог поступившей в город вакцины – 329 942 комплекта. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент – 105 817 комплектов.