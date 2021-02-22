Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 22 февраля 2021 года: Резкий рост обращений к врачами и госпитализаций больных

Последние новости по коронавирусу в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 22 февраля 2021 года и радуют, и удручают. С одной стороны накануне впервые за три месяца за сутки зафиксировали меньше тысячи новых больных инфекцией. С другой в Северной столице фиксируют резкий рост числа обращений больных ковидом за медпомощью - эта цифра по сравнению с прошлой неделей увеличилась на 185 процентов. Число госпитализаций взрослых, тем временем, выросло почти на 20 процентов.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 360 650 человек. Умерли от инфекции 10 787 горожан (+49 за сутки), а выздоровели 286 972 (+2350), - сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В городе сейчас работает 9 273 коек под COVID-19 и пневмонии. Из них свободно 4 тысячи 156 коек, а это 44,8 процента. На фоне высвобождения большого числа мест для больных с ковидом три стационара в городе с 22 февраля возвращаются к плановой работе.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Сейчас число больных коронавирусом, у которых болезнь протекает в тяжелой форме, составляет всего 25 процентов. На ИВЛ в городе сейчас находится 215 пациентов (максимум был в декабре 2020 года - 432 пациента).

В городе продолжается вакцинация от коронавируса. За все время прививку от ковида в городе получили 213 тысяч 220 человек. Полный этап вакцинации (обе дозы) прошли 62 тысячи 708 человек.

В Ленобласти, тем временем, за сутки заразились инфекцией 185 человека (34 903 с начала пандемии), выздоровели 142 пациентов (всего 31 469), а умерли еще 11 (583 всего).