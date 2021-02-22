Последние новости о ходе пандемии в Санкт-Петербурге опубликовал федеральный оперативный штаб. По данным на утро 22 февраля 2021 года, город на Неве традиционно занял второе место среди регионов России по числу заболеваний и выздоровлений, зарегистрированных за последние сутки.К утру 22 февраля 2021 года в Петербурге подтвердили еще 47 смертей от коронавируса (всего 10 834 петербуржца погибли с начала пандемии). При этом выздоровели за сутки 1018 человек (287 990 с начала пандемии). Количество зараженных COVID-19 выросло в Северной столице на 957 человек (361 607 с начала пандемии).В Ленинградской области минувшие сутки также пополнили скорбную статистику: подтвердилось семь летальных случаев. С начала пандемии коронавирусная инфекция погубила 590 ленинградцев. Выздоровевших в Ленобласти стало за сутки на 127 человек больше (31 596 с начала пандемии), зараженных – на 183 человека больше (35 086 с начала пандемии).В целом по России картина следующая: плюс 337 смертей (83 630 с начала пандемии), 12 943 выздоровления (всего 3 726 388) и 12 604 заражения (всего 4 177 330).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Почти 14 500 петербуржцев обследовали на коронавирус за суткиБолее 172 000 жителей города получили гуманитарную помощь в связи с пандемией (подробности)