Несмотря на то, что Петербург вторые сутки без перерыва выкапывают из-под сугробов более тысячи снегоуборочных машин, а снегоплавилки поставили рекорд по количеству принятого снега, жители все равно жалуются на состояние улиц и дворов. И немудрено, ведь Северная столица переживает обильные снегопады.– Большой город, тратят дофигилиард денег, а как снег – так ЧП! – делятся с «Комсомолкой» читатели.Так, на проспекте Славы, по данным на 13:00 22 февраля, от снега очистили две полосы из четырех, а в прогрессивном Приморском районе автомобилисты попросту не смогли покинуть заснеженные карманы улиц.– В Приморском районе – завал. Если дороги – более-менее, то карманы вообще не чистят. Машины застревают, приходится откапывать и выталкивать, – сообщают местные. – Снег прошел – дороги не чищены, трактора уже два дня не видно.В Московском районе пошли дальше и оставили коммунальщикам гигантское послание на снегу.– Не знаем, как у вас, а у нас дворники собирают картон вместо снега, в результате тротуары чистят плохо, за домом не чистят совсем, – пожаловались жители в сети и оставили на снегу надпись «Пора убрать снег».Впрочем, быстрой «зачистки» авторы снежного сообщения не заметили. Пользователи сети посоветовали им в следующий раз оставлять на снегу более актуальные надписи: «такие уберут за полчаса».Тем временем погода расслабляться не велит. По сообщению ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, завтра днем, 23 февраля, в городе ожидаются сильный снег и метель.