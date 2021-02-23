Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 23 февраля 2021 года: в город привезли монодозы вакцины

64 000 петербуржца уже завершили курс из двух прививок против коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 23 февраля 2021 года. Город на Неве продолжает занимать второе место среди регионов России по суточному количеству заразившихся и выздоровевших.

За последние сутки зарегистрировали еще 957 случаев заражения (361 607 с начала пандемии) и 1018 выздоровлений (287 990 с начала пандемии). Увы, число смертей тоже возросло: связь гибели и коронавируса подтвердилась в 47 случаях (всего 10 834 петербуржца погибли с начала пандемии).

Активное тестирование на «ковид» продолжается: за сутки на инфекцию проверили 14 457 человек.

Не снижает темпов массовая вакцинация. Так, первый укол уже сделали 215 000 петербуржцам, из которых 64 000 человека завершили курс из двух прививок. Вакцинацию ведут силами 128 пунктов и пяти выездных бригад.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России

Кстати, теперь прививать горожан смогут не группами по пять человек, а по одному: в регион доставили 18 600 монодоз препарата «Гам-КОВИД-Вак» (она же «Спутник V»). Ранее замороженная вакцина была расфасована по пять доз, которые нужно было использовать сразу.

– Главная особенность поставленной новой партии – в удобстве использования: вакцина расфасована по одной дозе в ампуле, – подчеркивает вице-губернатор Олег Эргашев. – Это упрощает работу врачей с препаратом.

В начала пандемии регион получил 348 500 доз вакцины. На сегодня в поликлиниках города есть 103 000 доз.

В Ленинградской области за сутки зарегистрировали 127 выздоровлений (31 596 с начала пандемии), 183 заражения (35 086 с начала пандемии) и семь смертей (590 с начала пандемии).

В масштабах России минувшие сутки принесли 337 смертей (83 630 с начала пандемии), 12 943 выздоровления (всего 3 726 388) и 12 604 заражения (всего 4 177 330).