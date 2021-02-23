«На первой песне порвались штаны»: Дима Билан устроил пляски в розовом костюме

Дима Билан выглядит на 30-летнего парня, а ему в этом году уже 40... Фото: instagram.com/bilanofficial.

Большой праздничный концерт «Герои нашего времени», посвященный сотрудникам правоохранительных органов, прошел в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге 22 февраля. На одну сцену сразу вышли Татьяна Буланова, Елена Ваенга, Александр Панайтов, группа «Винтаж», Марсель и другие звезды российской эстрады.

Татьяна Буланова тоже была при параде. Фото: Артем КИЛЬКИН

После длительного затишья своим появлением публику порадовала певица МакSим. Несмотря на проблемы со здоровьем, выглядела она, как и 15 лет назад.

Не меняется и 39-летний Дима Билан, - энергичный поп-артист завершал этот вечер. Он вышел в ярко-розовом брючном костюме и спел не одну песню, как его коллеги по сцене, а три песни.

А певцу очень идет такой образ! Фото: instagram.com/bilanofficial

Он общался с публикой и рассказывал смешные истории. Певец поделился одним нелепым случаем, который произошел с ним в БКЗ.

- Помню, как у меня в году 2008-2009 здесь на первой песне порвались штаны, - рассмеялся Дима Билан. - Вспоминаю это каждый раз, когда выхожу на сцену.