Ледовый зал и спортивная гостиница: В Петербурге открылась Академия хоккейного мастерства имени Валерия Харламова

Торжественный сброс шайбы произвел сын легендарного хоккеиста Александр Харламов Фото: Олег ЗОЛОТО

В день открытия Академии хоккейного мастерства имени Валерия Харламова в спортивном центре на Пражской улице лед если и не был жарким, то, несомненно, начал плавиться от накалившейся обстановки. Фигуристы отрабатывали показательные выступления, танцоры репетировали движения, вокальный ансамбль повторял песню, а юные хоккеисты готовились к матчу. Все ждали почетных гостей, чтобы устроить для них грандиозное шоу.

Для почетных гостей устроили зрелищное шоу Фото: Олег ЗОЛОТО

Особенно публика обрадовалась Александру Харламову – сыну легендарного спортсмена Валерия Харламова, чье имя теперь и носит новый хоккейный центр. Несмотря на то, что в ледовом зале было довольно зябко, и публика укуталась в шарфы и шапки, Харламов-младший вышел к людям в одной кофте. Казалось, он вовсе не чувствует холода.

Александр Харламов, сын знаменитого хоккеиста Валерия Харламова Фото: Олег ЗОЛОТО

- Конечно, в первую очередь Академия предназначена для занятия хоккеем, но мы подумали и о других видах спорта, - пояснил он. – Здесь также смогут тренироваться фигуристы, а еще есть залы для баскетбола, хореографии, акробатики и мини-футбола. Кроме того, наш центр – пятиэтажный. И поэтому здесь будет еще и гостиница для спортсменов.

Новую хоккейную академию в Петербурге строили около двух с половиной лет. Возводили здание на частные деньги. Общая стоимость проекта составила около 700 миллионов рублей. И поэтому, как отмечает Александр Харламов, тренировки не будут полностью бесплатными. Однако цену сделают такой, чтобы занятия оказались доступными для всех желающих.

Академия призвана привлечь молодых людей к занятию спортом Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мы планируем сделать этот центр не полностью профессиональным. Для того, чтобы выпускать именно спортсменов, есть специальные школы, - подчеркнул Харламов-младший. – Мы же даем шанс заниматься спортом всем, кто этого хочет, и будем развивать здесь тех детей, которые не могут попасть в профессионалы. Однако это не значит, что наши воспитанники не будут участвовать в соревнованиях. Мы хотим, чтобы наши воспитанники играли на чемпионатах города.

Ожидается, что хоккейная академия откроет свои двери и для взрослых. Пока в планах только свободный лед по вечерам. Но не исключено, что со временем здесь появятся и взрослые группы.

Здесь также будут проводиться тренировки по фигурному катанию, баскетболу, хореографии и мини-футболу Фото: Олег ЗОЛОТО

ОФИЦИАЛЬНО

С открытием Академии хоккейного мастерства имени Валерия Харламова петербуржцев поздравил и губернатор Александр Беглов. Он подчеркнул, что в городе строили и будут строить физкультурно-оздоровительные центры, чтобы привлечь молодое поколение к занятию спортом.

- Наш город уже принимал чемпионат мира по хоккею и через два года снова готовится принять сильнейшие команды планеты, - отметил градоначальник. - Петербург – город славных спортивных традиций. Только хоккеем у нас занимаются больше 10 тысяч мальчишек – спортом мужественных, смелых людей. Город вкладывает значительные средства в строительство спортивных центров, стадионов, площадок, чтобы все дети имели возможность заниматься спортом.

В честь церемонии открытия прошел хоккейный матч Фото: Олег ЗОЛОТО

КОНКРЕТНО

Вместимость академии - 120 человек во время массовых катаний и 50 – на тренировках для хоккеистов