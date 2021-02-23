Владимир Чернигов о коррупции, бюрократии, пафосных обещаниях и необязательности в Санкт-Петербурге

Столовые во многих школах оставляют желать лучшего Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тема школьного питания становится все более обсуждаемой. Это связано с тем, что за двумя простыми словами стоит здоровье детей. Однако, несмотря на то, что во всех регионах России с 1 сентября прошлого года введено бесплатное горячее питание для младших школьников, не везде дела с обеспечением школьников завтраками и обедами обстоят одинаково. О том, что предпринимают представители власти и на какие шаги готово бизнес-сообщество, изданию «Дни.ру» рассказал президент АНО «Институт отраслевого питания» Владимир Чернигов.

– Владимир Валерьевич, тема школьного питания в последнее время стало одной из самых острых. Активно стали высказывать свою позицию и родители, и даже дети. У Вас есть понимание, почему так произошло?

– Питание школьников – тема особенная. Главный вектор работы с ней был задан президентом России Владимиром Путиным, который лично предложил в начале 2020 года ввести по всей стране бесплатное горячее питание для начальной школы. Федеральный бюджет выделит на эти цели огромные средства – 138 млрд рублей до 2023 года.

И поэтому президент неоднократно подчеркивал важность вопроса горячего питания для детей и поручил взять его под особый, прежде всего – общественный контроль. Тема стала широко освещаться в СМИ, журналисты помогают нам увидеть проблемные регионы. Родители также подключились к вопросу. Появился своего рода прямой общественный запрос, который помогает нам делать питание учащихся лучше. Важно отметить, уровень школьного питания в России повышается с каждым годом.

– Много говорят о том, что школьное питание формирует правильное, полноценное представление ребенка о здоровом образе жизни. Почему это обязанность падает, в том числе и на школу, не только на семью?

– Далеко не во всех семьях детям прививают здоровые пищевые привычки, зачастую в домашнем меню слишком много продуктов, которые приводят к ожирению, раннему диабету, много сахара и мучного, мало фруктов, овощей, рыбы, молочных продуктов. Проконтролировать, что покупает каждая семья на выделенные средства, как и то, что готовят для детей, конечно невозможно. Поэтому сейчас значимость качества школьного питания возрастает в несколько раз.

На горячее питание для учеников младших классов выделены миллиарды Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Вы, как никто, следите за тем, что происходит сейчас на рынке школьного питания в нашей стране. Что меняется?

– Конечно, наш институт проводит регулярный всесторонний мониторинг ситуации в этой сфере по всей России. Внимательно изучается и рынок школьного питания. Участвуя в работе оперативного штаба Министерства просвещения России по питанию школьников, работая в группе по парламентскому контролю за школьным питанием в Государственной Думе РФ, мы знаем ситуация по каждому региону страны в разрезе последних 10-12 лет.

– Есть регионы, города, в которых, по Вашему мнению, питание школьников полностью соответствует стандартам? Могу предположить, что это Москва, Петербург?И, конечно же, понимаем, насколько важно сбалансированное, полноценное, горячее питание для каждого ребенка. По всей России постоянно проводятся конкурсы и реформы для улучшения и модернизации уже существующей системы. Проблем и вопросов еще очень много, однако ситуация улучшается. Можно сказать, качество еды в школах улучшается с каждым годом.

– Да, в России всего два города, которые корректно сравнивать по состоянию и уровню организации школьного питания – это Москва и Санкт-Петербург. Если говорить с профессиональной точки зрения, то именно мегаполисы имеют выраженную отраслевую специфику при решении задач в социальном питании. Их базовые показатели сопоставимы и поэтому явный контраст между ними – не локальная специфика, а вопрос иного порядка.

– Получается, что именно эти два города – лидеры в школьном питании?

– С Москвой все так. Ее можно поставить в пример. Там построена система, которой немного аналогов во всем мире. Организация питания происходит через производственно-логистические центры, с обязательным контролем качества питания. Так что можно сказать, что руководство Москвы успешно реформировало систему школьного питания. В Петербурге все не так просто. Там складывается очень сложная ситуация, я бы даже сказал катастрофическая, потому что на сегодняшний момент там огромное количество жалоб на качество питания. И если в Москве ребенок получает завтрак и обед на 100%, а иногда и на 110% от закладываемой стоимости питания, то в Петербурге, если 10% стоимости приходится на содержимое тарелки – уже отлично.

– В чем проблема Петербурга?

– Да, это логичный вопрос. Возможности у власти, бюджета и бизнес-сообщества обеих столиц вполне сравнимы. В Петербурге даже проживает небезызвестный госпрдин Пригожин, который сумел радикально изменить облик школьного питания Москвы. Именно он десять лет назад сделал можно сказать революцию на рынке питания столицы: построил современный комбинат, полностью изменил всю логистику школьного питания и создал систему школьных ресторанов.

Родители жалуются, что зачастую дети просто не едят то, что предлагают в столовых Фото: Олег УКЛАДОВ

Им же, кстати, в далеком 2010 году был построен и первый суперсовременный комбинат питания в Янино, так и не начавший работать для Петербурга. Насколько я знаю, это не случилось потому, что тогда школы просили денег, управление соцпитанием просило денег, всем нужны были только деньги. В данный момент этот современный комбинат, который по мощности превосходит столичный, простаивает, хотя стоит миллиарды рублей, поэтому по некоторым данным, принято решение его демонтировать.

Сейчас городу на Неве сложно похвастаться удовлетворенностью потребителей и отлаженной системой организации питания в школах и детских садах. А ведь именно оттуда идет основной поток негативных отзывов и претензий. То есть дело не в деньгах, не в бизнесе и не в полномочиях.

– Так в чем же дело?

– Мне приходилось лично бывать на московских комбинатах и логистических центрах, в школьных столовых, превратившихся в модные школьные рестораны. И не задать это вопрос я не смог: в чем причина такой разницы? Москва, при всех недовольствах и оговорках самих москвичей, в развитии системы управления, безопасности, стиля и технологий в школьном питании уверенно шагнула в XXI век. Она стала примером для многих городов мира, и прошла этот путь на моих глазах шаг за шагом.

Петербург и его школьное питание остались еще в прошлом столетии. И хотя они самоуверенно рассказывают о своих успехах, но пока мало чем могут их подтвердить. Я не видел Евгения Пригожина лет десять и, насколько мне известно, он сейчас не занимается питанием, но его опыт мог бы пригодиться Петербургу. И кроме него, желающих в Петербурге организовать достойную систему питания для школьников, с тех пор, так и не появилось.

По словам эксперта, в Петербурге огромное количество жалоб на школьное питание Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сам Пригожин эту тему не комментирует, но, по мнению людей, которые с ним сотрудничали, ничего из достигнутого в Москве сделать в Петербурге просто нереально. Уровень бюрократии, пафосных обещаний, необязательности и даже коррупции – все это не идет ни в какое сравнение с условиями работы в столице.

Но не в Пригожине дело, в конце концов. Недавно нас пригласили в состав экспертно-координационного совета по развитию социального и здорового питания в Санкт-Петербурге. Надеемся, что предстоит глубокая и по-настоящему грамотная работа, в которой будет полезна наша экспертиза и опыт. И поднявшаяся недавно волна возмущения и всевозможных запросов при проведении конкурсных процедур на питание только утвердили меня во мнении.

Прежняя система в борьбе за свое сохранение, в противодействии любому развитию и изменениям остается верной себе. Верно ли это по отношению к здоровью детей и мнению их родителей – этот самый важный вопрос, похоже, пока ни у кого не возникает.

– Если уж Петербург не смог справиться с ситуацией на рынке школьного питания, то стоит ли говорить про остальные города?

– Как не странно, стоит. Хорошо не только в столице. Возьмем, к примеру, Волгоград. Несколько недель назад представители сферы школьного питания из Волгограда получили возможность ознакомиться с лучшими практиками организации работы в этой сфере в России. Изученный опыт будет использован в ходе будущих разработок. Там, кстати, есть интересный опыт государственно-частного партнерства в этой сфе