Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 24 февраля 2021 года: Три дня подряд меньше тысячи заболевших

В Петербурге вакцинировали от COVID-19 уже больше 217 тысяч человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 24 февраля 2021 года. Город планомерно продолжает борьбу с коронавирусом, и это дает свои плоды. Так, три дня подряд в Петербурге выявляли меньше тысячи заболевших за сутки. По данным на 23 февраля в городе подтвердили «ковид» у еще 913 пациентов.

– Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 362 520 человек. Умерли от инфекции 10 875 (+41 за сутки), а выздоровели 289713 человек (+1723), – сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Кроме того, накануне Петербург обошел Москву по числу выздоровевших пациентов с COVID-19 за сутки. Выписали в городе еще 1723 человека. А в Москве, которая разместилась в этом списке на втором месте, выписали 1364 человек.

Собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 24 февраля. Фото: Яндекс

Кстати, за последние две недели количество выздоравливающих стабильно превышает количество заболевших за этот же период. Это отмечают в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19.

В то же время за последнюю неделю в Северной столице на 7,6% увеличилось число госпитализаций с «ковидом». Глава городского комздрава Дмитрий Лисовец объяснил это так:

– Рост в основном связан с новым подходом к госпитализациям: лечь в больницу предлагается всем пациентам с хроническими заболеваниями старше 70 лет и всем пациентам с сахарным диабетом старше 50 лет.

Дальнейшее же снижение заболеваемости в городе зависит от массовой вакцинации. Всего в городе получили прививку от коронавируса уже 217384 человека. За последние сутки вакцинировали вторично еще 4292 человека, а первую прививку получили еще 1977 петербуржцев. А 24 февраля в Петербурге открываются 4 пункта вакцинации в торговых центрах.