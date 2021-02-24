В прошлом году из-за пандемии отменили все мероприятия, в том числе и концерты. Все сидели по домам, в том числе и звезды. В 2021-ом ситуация начала налаживаться и в Петербурге уже разрешено проводить выступления артистов и заполнять зал на 75%. Казалось бы, звезды ринуться в магазины за новыми нарядами, чтобы удивить своих поклонников и сделать каждое свое появление незабываемым. Прекрасная возможность – большой праздничный концерт «Герои нашего времени», посвященный Дню защитника Отечества в Петербурге. На него 22 февраля собралось немало российских селебрити. Но не у всех получилось очаровать публику. «Комсомолка» побывала на мероприятии и посмотрела, кто постарался произвести настоящий фурор на публику, а кто особо не заморачивался и надел то, что было.Татьяна БулановаПевица, которой в начале марта исполняется 52 года, не перестает удивлять своих поклонников. Всегда яркая, нарядная и стройная. Вот и в этот вечер она была при полном параде: в черном блестящем платье, в котором уже появлялась на публике не единожды, в лодочках в тон, с кудряшками на голове и с вечерним макияжем. Правда, последнее время поклонники артистки задаются вопросом: «Татьяна сделала пластику? Почему сама на себя не похожа?». Артистка уверяет, что никаких хирургических вмешательств никогда не было: она этого очень боится. А вот без услуг косметолога не обходится. Да и в личной жизни у нее полный порядок. У звезды 90-ых отношения с молодым бизнесменом, который младше ее на 19 лет!Александр ПанайотовНесмотря на то, что 36-летний артист на сцене уже более 20 лет, сейчас у него новый творческий этап и, судя по всему, успешный. Панайотов участвует в новом сезоне популярного проекта «Точь-в-точь», который стартовал 14 февраля.Для концерта певец выбрал черно-белый костюм. Надо отметить, что в этом образе он уже появлялся на публике. Видимо, артисту он уж очень полюбился или же он экономит на концертных нарядах. Ну и в очередной раз вокалист продемонстрировал свою новую прическу – удлиненную челку.МакSим37-летняя рыжеволосая красавица повергла в шок своим внешним видом. После болезни Марина, это настоящее имя певицы, выглядела безупречно. Стройная, ухоженная и улыбчивая девушка словно выпорхнула из своего клипа 15-летней давности. МакSим решила не мудрить с образом и выступала в классическом черном брючном костюме и на высоких черных шпильках.Юлия Савичева34-летняя исполнительница хита «Если в сердце живет любовь» появилась на сцене в платье и белом тренче. Причем, наряд от российского бренда одежды. Звезды последнее время все чаще отдают предпочтение не заезженным люксовым лукам, а российским дизайнерам. А это и по карману меньше бьет, и меньше шанса появиться в одном и том же. Фанаты оценили стильный образ Савичевой и отметили, что выглядела на все сто.Сосо ПавлиашвилиЭтого артиста зрители встречали громче всех. И не зря! Певец исполнил три песни, спустился к зрителям и даже поцеловал женщинам, сидящем в зале, руки. Выглядел он прекрасно: подтянутый и стройный 56-летний артист вышел в белых джинсах, футболке в тон и черном пиджаке. Старый седой грузин, так он себя назвал, с годами становится только лучше!Дима БиланЕсли раньше Билан носил одну и ту же прическу и своими образами особо не выделялся, то сейчас 39-летний артист словно отрывается за все те годы. Еще осенью у него были ярко-розовые и красные волосы. В начале нового года он на какое-то время перекрасился в синий, а потом и вовсе стал лысым. На концерте, то есть через месяц, уже появился с осветленными волосами. Но в этот вечер прическа меньше всего бросалась в глаза. От Димы Билана невозможно было отвести взгляд из-за его малинового костюма. «Этот цвет вам к лицу», - написали поклонники в соцсетях артисту.