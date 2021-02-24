«Комсомольская правда» подводит итог минувших суток. Мы собрали все последние новости на 24 февраля 2021 в Петербурге и Ленобласти. Так, поздним вечером 23 февраля серьезный пожар оставил без крыши над головой многодетную семью, жившую в частном доме в Красном Селе. Огонь полностью уничтожил основное здание и пристройку, в котором содержались домашние животные. Людям пришлось прыгать из окон второго этажа, но они спаслись. Теперь им предстоит решить другую важную задачу: где жить.Но есть и хорошие новости. С сегодняшнего дня для жителей двух соседних регионов, впрочем, как и для всех россиян, началась короткая рабочая неделя. Из-за переноса выходных, трудиться придется всего три дня: среду, четверг и пятницу. И первый же день станет испытанием для метеозависимых людей.- Днем 24 февраля в Санкт-Петербурге ожидается снег, мокрый снег, гололед, - предупреждает пресс-служба петербургского управления МЧС.С сообщением об ухудшении погодных условий выступили и областные спасатели. В первую очередь предостережение касается водителей: на дорогах будет скользко, а мокрый снег снизит видимость. Утром в Петербурге уже собрались серьезные пробки. Затруднения достигли восьми баллов.А синоптики вдобавок прогнозируют ледяные дожди. Резкое потепление - с утренних -10 градусов до ноля - превратит выпавший снег в огромные лужи.Впрочем, не погодой единой жив город. Так, с 24 числа, как и было обещано, начинается вакцинация от коронавируса в торговых центрах Петербурга. Пока адресов только четыре, но в будущем прививочные пункты обещают открыть в 15 ТЦ. Прийти сюда можно без предварительной записи.А еще в Петербурге открылся большой спортивный центр имени прославленного хоккеиста Валерия Харламова. Причем учить здесь будут не только обращению с клюшкой и шайбой, но и другим видам спорта.