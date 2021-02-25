Современный жилой дом - это сложная техническая система с инженерным оборудованием, коммуникациями, за которой нужно следить и которую нужно обслуживать. Далеко не всегда у обслуживающей организации есть для этого опыт и квалификация. Как правило, управляющая компания от застройщика лучше разбирается в сложном технологическом оборудовании, потому что взаимодействует с застройщиком еще в процессе проектирования и строительства дома. В чем преимущества УК от застройщика? От чего зависит размер тарифов в новом доме? Как жильцы могут влиять на работу обслуживающей организации? На эти и многие другие вопросы ответит директор управляющей компании «ДомСервис» Андрей Найденко в эфире радио «Комсомольская правда» 26 февраля в 11:33.