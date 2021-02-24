Сбер сообщил о запуске страховки по подписке — программе страхования от несчастных случаев «Защита от травм». Это первый страховой продукт Сбера, который можно оформить в мобильном приложении СберБанк Онлайн.Программа «Защита от травм» позволяет застраховаться от травм и временной нетрудоспособности в результате несчастного случая. По одному договору можно застраховать до 6 человек, в том числе не связанных родственными отношениями. Оформить подписку на «Защиту от травм» можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Оплата осуществляется ежемесячно, ежеквартально или ежегодно.- Сейчас у клиентов появилась возможность оформить подписку на программу страхования от несчастных случаев, а в течение 2021 года мы переведем на эту модель все наши страховые продукты для физических лиц — сообщает Наталья Алымова, старший вице-президент и руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.- Модель подписки — это возможность управлять сроками своей страховой защиты и расходами на страхование, включая их в ежемесячный бюджет. Программа «Защита от травм» пользуется большим спросом у наших клиентов. В 2020 году клиенты Северо-Западного банка заключили по ней более 45 тысяч договоров — отмечает Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. — Надеюсь, что с переходом на модель подписки программа станет еще популярнее.Подписка дает возможность самостоятельно выбрать срок и способ оплаты страховки. Минимальный срок — 1 месяц — обойдется в 267 рублей. Клиент также может активировать страховку на тот период, когда потребность в ней особенно актуально: например, когда отправляется в путешествие. Стоимость годовой программы можно разбить на небольшие регулярные платежи. Чтобы отказаться от страховки, достаточно просто не вносить очередной платеж.Максимальные выплаты по программе соответствуют размеру выбранных страховых сумм и составляют 400, 500, 600, 800 тысяч или 1 миллион рублей.