Кажется, погода в Северной столице окончательно раскапризничалась и никак не может определиться: дать задержаться зиме или уже поскорее призвать весну. А пока она в раздумьях, жителям приходится справляться с резкими скачками давления и перепадами температуры.Если еще во вторник, 23 февраля на улице было около 15 градусов мороза, то уже в среду днем столбики термометров показывали -4 градуса. И конечно, это не может не сказаться на самочувствии петербуржцев. При таких резких изменениях метеочувствительные горожане, как правило, жалуются на упадок сил и изменение давления.- На самом деле, далеко не все медики считают, что есть метеочувствительные люди. Многие относят зависимость от погоды к индивидуальным особенностям человека, - поясняет «Комсомолке» в Петербурге» терапевт и кардиолог Ярослав Ашихмин. – Этот феномен до сих пор очень плохо изучен. Одинаково остро реагировать на погоду могут и горожане без заболеваний, например, молодые девушки с низким давлением, и пожилые люди с артериальной гипертензией.По словам доктора, единого рецепта, как помочь тем, кто сильно зависит от погоды, нет. Главный совет – пить больше жидкости и продолжать принимать лекарства от давления, если вы их принимали. Также, как отмечает Ярослав Ашихмин, полезным может оказаться и компрессионный трикотаж. Это относится к тем, кто жалуется на пониженное давление. Как отмечает врач, специальная одежда сжимает вены на ногах, кровь притекает к ним не так активно, и люди могут какое-то время чувствовать себя лучше.Если верить прогнозам синоптиков, то запастись терпением метеочувствительным петербуржцам следует как минимум на полторы недели. В ближайшие дни температура воздуха будет плюсовой, а в первой декаде марта, как сообщает главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в город на Неве вновь вернутся морозы. Ожидается похолодание до -15 градусов.