Самолет ослепил фарами сотрудника аэропорта Пулково

Работника Пулково ослепило фарами самолета Фото: Александр ГЛУЗ

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга произошло ЧП. Сотрудника воздушной гавани ослепило фарами самолета. Инцидент случился в ночь на среду, 24 февраля 2021 года. Об этом "КП-Петербург" рассказала пресс-служба аэропорта.

- В ночь на 24 февраля из аэропорта Пулково в глазной травматологический пункт направлен сотрудник предприятия. Причиной этого стало обращение мужчины в медпункт после обслуживания воздушного судна и зрительного контакта с фарой самолета, - пояснили в пресс-службе воздушной гавани.

На данный момент в Пулково проводится проверка в соответствии с нормами законодательства.

Подобный инцидент произошел в конце января. При посадке в Пулково капитана пассажирского самолета ослепили лазером.

Напомним, летом минувшего года в Пулково столкнулись два самолета. Это произошло, когда лайнеры находились на земле. Самолеты не смогли разъехаться, и один из них зацепил крылом хвост другого. Благо, все закончилось без серьезных последствий, пострадали только обшивки лайнеров.

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