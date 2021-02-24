Тревогу забили соседи: Жительница Ленобласти съехала с квартиры, оставив четырехметрового питона

В Ленинградской области спасли огромного питона, которого бросила хозяйка одного в квартире Фото: принтскрин видео.

В Ленинградской области спасли огромного тигрового питона, которого бросила хозяйка. В декабре 2020 года жительница поселка Назия съехала из двухкомнатной квартиры. Все вещи забрала, а вот четырехметровую змею оставила. Все три месяца несчастная рептилия выживала как могла, ютившись в маленьком аквариуме. Об этом в среду, 24 февраля 2021 года, рассказали в Северо-Западном управлении Росприроднадзора.

- Тревогу забили соседи. В управление позвонили граждане, которые рассказали, что в поселке Назия в двухкомнатной квартире хозяин оставил питона, - рассказали в Росприроднадзоре.

Три месяца змея ютилась в маленьком аквариуме, питаясь тем, что принесут добрые соседи Фото: принтскрин видео.

Оказалось, что хозяйка жилья погрязла в долгах и квартира была передана в собственность кредитной организации за невыполнение кредитных обязательств. Женщина уехала, а питомца оставила.

- Хозяйка покинула квартиру, оставив в ней своего питомца. С декабря 2020 года питона подкармливали местные жители. Также граждане пытались найти владелицу змеи, но попытки не увенчались успехом, - сообщили в ведомстве.

После того, как жители поселка подняли шум, на помощь пришел Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства договорились в Ленинградским зоопарком, который выделил группу специалистов, чтобы доставить питона из Назии в Петербург и забрал змею себе. Сейчас пресмыкающееся уже в зоопарке и проходит карантин.

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