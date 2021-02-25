«Комсомольская правда» подводит итог минувших суток. Мы собрали все последние новости на 25 февраля 2021 в Петербурге и Ленобласти. Минувшие сутки были богатыми на события, главным из которых (как всегда) оказалась резкая перемена погоды. В Северной столице температура прыгнула вверх на 10 градусов, что непросто далось метеозависимым людям. Медики говорят, что «накрыть» может и молодых и старых. Но как помочь, точно сказать не могут.А вот кому все нипочем, так это силачам. Несмотря на перепады давления, в Петербурге был установлен мировой рекорд по перетягиванию самолета. Тяжелоатлет Денис Вовк смог сдвинуть тяжеленный 40-тонный «Аэробус» на 4 метра 32 сантиметра. Достижение зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса.Почти такой же длины, как путь до рекорда, оказался питон, брошенный хозяйкой в одной из квартир жилого дома поселка Назия, что в Ленобласти. Тревогу забили соседи съехавшей женщины, два месяца кормившие огромную змею. В итоге пресмыкающееся забрали сотрудники Росприроднадзора, а пригрели змею в Ленинградском зоопарке. Там она и будет жить.А вот если говорить о подземных «змеях», точнее поездах, то с ними в Петербурге все плохо. Смольный опять изменил схему развития метро. И если некоторые станции по ней должны появиться в обозримое время, то большую часть перенесли на сроки за 2030 год. Кольцевая линия где-то там же.Из других заметных новостей дня: очередной запрет аниме. На этот раз Московский районный суд постановил заблокировать мультсериал «Межвидовые рецензенты» на трех сайтах. Ранее его уже блокировали на других порталах. Решение принято по иску прокуратуры.Кроме того, в Петербурге подавали жалобу президенту по делу о теракте в метро и прививали от коронавируса посетителей торговых центров.