Генеральный директор «Агентства недвижимости» ГК КВС Анжелика Альшаева и начальник отдела продаж компании «БФА-Девелопмент» Светлана Денисова.

Сегодня часто проводятся социологические исследования, темой которых становятся совершенно разные вещи. Социологи выясняют, сколько денег людям нужно для счастья, с представителем какой профессии многие хотели бы связать свою жизнь. Зачем это нужно? Наверное, для того, чтобы конкретизировать понятия «лучшее» и «идеальное». Ну а мы решили вместе с нашими экспертами выяснить: какой должна быть квартира мечты? Как она должна выглядеть, какую площадь иметь, что рядом и в самой квартире должно быть? Например, сколько окон или куда они должны выходить?

На эти и другие вопросы в прямом эфире «Комсомольской правды» ответят наши эксперты - генеральный директор «Агентства недвижимости» ГК КВС Анжелика Альшаева и начальник отдела продаж компании «БФА-Девелопмент» Светлана Денисова.