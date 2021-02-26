Идеальная квартира: как воплотить в жизнь мечту о собственном жилье

Генеральный директор «Агентства недвижимости» ГК КВС Анжелика Альшаева и начальник отдела продаж компании «БФА-Девелопмент» Светлана Денисова.

Все мы разные: кто-то из будущих новоселов в курсе всех нюансов, которые нужно учесть при выборе квартиры, а кто-то даже не знает, с чего начинать поиск семейного гнездышка. Но объединяет нас одно - каждому хочется приобрести идеальное жилье. Задача сложная, но вполне выполнимая, ведь существуют определенные признаки «квартиры мечты». О них мы и поговорим в прямом эфире радио «Комсомольская правда».

Предложений на рынке новостроек сегодня достаточно много, и люди, выбирая какой-то определенный вариант, начинают «копаться» в нюансах. Генеральный директор «Агентства недвижимости» ГК КВС Анжелика Альшаева и начальник отдела продаж компании «БФА-Девелопмент» Светлана Денисова помогут правильно это сделать. Наши эксперты расскажут, какими особенностями должно обладать хорошее жилье и сколько оно сегодня стоит. Правда ли, что чем выше цена, тем лучше квартира? Как правильно искать компромиссы между ценами на жилье и его качеством?

Трансляция онлайн-конференции пройдет 26 февраля в 13.03 на сайте spb.kp.ru и в социальных сетях «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге».