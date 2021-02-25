Вообще, переносы сроков строительства метро в Санкт-Петербурге – тема давняя и как бы не вечная. Перед тем, как писать этот текст, мы прикинули на пальцах: получилось, что «Театральную» сдвигали семь раз, «Горный институт» - девять. А где-то на горизонте маячит призрак кольцевой линии, разговоры о которой тянутся с 1980 годов и многострадальная станция «Кудрово», которая вообще непонятно, то ли будет, то ли нет – ранее ее открытие оптимистично ставили на 2025 год, сейчас говорят о промежутке с 2028 по 2030.В чем причина? Опрошенные «Комсомолкой» эксперты (все они предпочли высказаться анонимно, ссылаясь на то, что тема слишком «острая» для публичного обсуждения) заключают: корни зла нужно искать еще в советской эпохе.- Основные проблемы, разрыв между планами и их реализацией, у нас тянется еще с 1974 года, когда при строительстве перегона между станциями «Лесная» и «Площадь Мужества» произошла катастрофа, и образовался гигантский размыв, - отмечает один из наших собеседников. – Планы нарушились, возникли колоссальные непредвиденные расходы. А поскольку Ленинград в те годы уже начал плавно сползать в так называемую вторую категорию снабжения – то есть, не входил в число наиболее приоритетных городов для поставок сырья, оборудования и прочего – устранить это проседание так и не удалось до самого развала СССР. Потом на ситуацию наложились девяностые – и, собственно, получилось то, к чему мы пришли сегодня.Сейчас же, констатируют эксперты в транспортной сфере, на первый план вышла другая проблема: отсутствие четкого планирования. Причем касается она не только непосредственно строительства метро, но даже и распределения финансов на это самое строительство: бюджет закладывается стабильно всего на год вперед. Отсюда – постоянные урезания финансирования.- Собственно, непонятно, о чем тут говорить, - продолжают собеседники издания. – По новым станциям нет даже проектов планировки территорий – они есть только на две станции после «Беговой» и на участок в сторону «Сосновой поляны». В иных местах земля, которую отводили под строительство метро, давно продана в частные руки, что с этим делать – никто не знает. Это целый комплекс проблем, и крайне маловероятно, что они решатся в какие-то разумные сроки. Даже сами проекты новых участков существуют только на словах. Поэтому доверять новым срокам не стоит – сто процентов, что они сдвинутся еще не раз.Напомним, «Комсомолка» уже подробно рассказывала обо всех перипетиях в строительстве петербургского метро. А заодно - о наполеоновских планах Смольного, которым так и не суждено было воплотиться в жизнь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Смольный разработал новую схему развития метро Санкт-ПетербургаВвод в эксплуатацию почти всех будущих станций сдвинули на несколько лет вперед (подробности)