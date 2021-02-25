В Санкт-Петербурге на выставке \\"Я ускользнул от Эскулапа…\\", посвященной сохранению здоровью Александра Пушкина, в Военно-медицинском музее Минобороны РФ представили уникальный экспонат - конспект доклада Главного хирурга Красной Армии Николая Бурденко с анализом раны и лечения поэта после трагической дуэли с Дантесом. В докладе отмечается, что ранение Пушкина было тяжелое, но не смертельное. Теоретически, его могли спасти. Об этом в четверг, 25 февраля 2021 года, рассказали в пресс-службе Западного военного округа.- Из писем, воспоминаний современников, небольшого количества медицинских документов можно узнать о перенесенных Пушкиным болезнях. Выставка состоит из пяти разделов, каждый из которых раскроет определенный период жизни поэта, расскажет о тех болезнях, которые он перенес, о его лечении и деятельности врачей, - пояснили в ЗВО.Кроме того, на выставке представлены изделия Императорского фарфорового завода времен Александра I, предметы нумизматики – медаль за прекращение чумы 1837 года, медали, посвященные Пушкину, рубаха для беспокойного больного, пробирки, заполненные спиртом, куда помещены блохи – распространители чумы, медицинские инструменты и медицинская посуда XIX в., медицинские препараты, использовавшиеся для лечения различных заболеваний и многое другое.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПеред смертью Пушкин задолжал друзьям и родственникам почти 40 миллионов рублейИсторики представили уникальный проект, в котором рассказали о последних месяцах жизни поэта (подробности)Главной страстью Пушкина были карты! Но в игре Александру Сергеевичу везло куда меньше, чем в поэзии и любви6 июня 1799 года родился великий русский поэт (подробности)