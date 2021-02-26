«Комсомолка» собрала все последние и самые актуальные новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро пятницы, 26 февраля 2021 года. За прошедшие сутки в Северной столице обнаружили инфекцию еще у 911 человек. Число больных COVID-19 и госпитализаций вновь значительно снизилось. Тренд на улучшение эпидситуации сохраняется, но Смольный советует горожанам активнее прививаться, чтобы вторая волна инфекции поскорее стихла.- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 364 340 человек. Умерли от инфекции 10 960 горожан (+48 за сутки), а выздоровели 293 504 (+ 2301), - сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.Власти продлили петербургским медикам выплаты за помощь в борьбе с коронавирусом. Суммы останутся прежними, что и в 2020-м. К слову, в прошлом году деньги получили 11 178 медработников, в том числе 37 семей погибших врачей.Временный госпиталь в «Ленэкспо» перевели в резерв. Туда больше не госпитализируют больных с коронавирусом и пневмонией. Все благодаря спаду второй волны пандемии в городе. Тем временем количество коек в стационарах сократили до 7,7 тысячи.В Ленобласти за прошедший день заболели инфекцией еще 153 человек (35 596 всего), 143 выздоровели (31 909), а 10 скончались (615).