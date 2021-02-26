В Ленинградской области во втором и третьем чтениях принят законопроект о дополнительных социальных гарантиях и стандартах, который призван существенно улучшить уровень жизни в регионе. Он коснется сфер образования, культуры, туризма, благоустройства и труда. Помогать в регионе намерены фермерскому хозяйству, предприятиям малого и среднего бизнеса, а также компаниям, работающим в агропромышленном комплексе. Это делается в первую очередь для укрепления экономики отдаленных районов Ленобласти.Как подчеркнул председатель Заксобрания региона Сергей Бебенин, законопроект о дополнительных соцгарантиях был разработан в прошлом году по инициативе губернатора Александра Дрозденко. По сути, это программный документ, охватывающий различные сферы жизни населения.- На перспективу до 2025 года с конкретными сроками исполнения прописаны различные виды социальной помощи, затраты бюджета, которые направлены на решение существующих проблем, - подчеркнул парламентарий. - Документ очень большой, в нем собраны обязательства органов власти по таким направлениям деятельности, как медицина, образование, социальная помощь, транспорт, дороги. Была проделана серьезная работа, проведены исследования, опросы жителей. Все это сделано, чтобы принятые стандарты проживания людей выполнялись и были одинаковы для всех. Кроме того, невыполнение этого закона предусматривает возможность обратиться в суд.Новый закон призван обеспечить поддержку талантливой молодежи, доступность дополнительного образования, а также решить проблему с нехваткой мест в детских садах. Одной из ключевых является гарантия своевременной медицинской помощи вне зависимости от того, сколько человек проживает в том или ином населенном пункте и насколько далеко он находится.Так, до 2025 года в Ленобласти создадут как минимум 8 врачебных амбулаторий и 25 фельдшерско-акушерских пунктов. До 2030-го построят не менее 8 поликлиник и обеспечат постоянную работу 64 передвижных медицинских пунктов. Кроме того, все жители смогут рассчитывать на качественную диагностику и терапию, а льготники - на бесплатные лекарства.Приняли парламентарии еще один важный социальный законопроект. Теперь бесплатно получить в Ленобласти земельные участки смогут и те многодетные семьи, которые воспитывают детей, находящихся под опекой или попечительством, в том числе по договору о приемной семье. Дать это право приемным родителям в региональном ЗакСе решили после многочисленных обращений граждан. Закон был принят сразу в трех чтениях.