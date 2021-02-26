«Уралсиб» стал партнером трека FutureBank программы «Московский акселератор». Фото: freepik.com.

К участию в треке FutureBank приглашаются высокотехнологичные стартапы и компании, работающие в таких направлениях, как сервисы улучшения клиентского опыта, маркетинговые платформы по лидогенерации, предиктивная аналитика и адаптация CJM, повышение конверсии и инструменты реактивации пользовательской базы, продукты для физических лиц и МСБ, платежные сервисы и карточные продукты. Прием заявок продлится до 1 апреля 2021 года на сайте трека. В финале трека экспертное жюри выберет 30 лучших стартапов, которые попадут в акселерационную программу и получат возможность представить свои продукты на демо-дне, лучшие из них смогут пилотировать свое решение с банком Уралсиб.

- Сотрудничество с программой «Московский акселератор» станет для нас дополнительным каналом поиска и пилотирования новых решений для развития технологий бизнес-линий и повышения привлекательности банковских продуктов для наших клиентов. Это прекрасная возможность для стартапов прокачать свой бизнес и отработать различные гипотезы при помощи экспертов трека, – отметил директор по инновациям ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Дмитрий Гришин.

- FutureBank станет восьмым по счету треком «Московского акселератора». Мы ждем, что по результатам трека стартапы смогут запустить свои сервисы в экосистеме банка-партнера, – рассказала заместитель генерального директора агентства инноваций Москвы Ксения Борбачева.

Банк «Уралсиб» активно использует формат акселераторов при отборе и внедрении инновационных практик и технологий. Организатором собственных программ выступает «Инновационная лаборатория iLab» банка. С момента создания iLab провела 2 акселератора – Уралсиб Tech 2019 и Уралсиб Tech 2020. За два года в акселератор поступило более 200 заявок и 100 из них были отобраны к участию. В настоящий момент уже четыре сервиса внедрены в бизнес-процессы и используются банком на постоянной основе, еще два проекта находятся в стадии передачи в промышленную эксплуатацию.