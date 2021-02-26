Депутаты помогли открыть в Петербурге школьный музей нового поколения

В лицее открыли живую экспозицию с применением виртуальной реальности. Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Удивительное интерактивное пространство, отправляющее в атмосферу блокадного Ленинграда, появилось в петербургском лицее №369. Проект «Битва за Ленинград» включил в себя живую экспозицию с применением виртуальной реальности, а также особые классы для уроков истории.

– Мы привыкли, что школьный музей – это два плакатика, да пыльный артефакт. Участие школьников в музейном процессе сведено к нулю, – рассказывает инициатор проекта, депутат петербургского парламента Андрей Васильев. – А ведь во многих семьях в нашем городе есть домашние архивы с фронтовыми письмами и героические истории. Если все это перевести в «цифру», можно создать живую школьную экспозицию, которая будет постоянно пополняться, в создании которой ребята примут участие наравне с взрослыми. Главное зародить в детях искорку любознательности и искреннего интереса к истории своей страны.

В учебном заведении не только организовали музей, но и переформатировали три класса. Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Мысль превратить школьный музей в интерактивное пространство возникла у Васильева после визитов в крупные современные музеи, открытые в последние годы в России и за рубежом.

– Если для нас основным источником знания всегда была книга, то для подростков это интернет. При этом ребята понимают, что достоверности ждать от него нельзя. Поэтому у них формируется запрос на фундаментальность, – объясняет директор лицея №369 Константин Тхостов. – Создавая подобные пространства прямо в школе, мы можем погрузить подростка в среду, где он быстро найдет честные ответы на вопросы, зачем учить историю, что такое война и блокада.

На сегодня в лицее не только организовали музей, но и переформатировали три класса, где историю преподают с помощью электронных планшетов. Ребята попадают прямиком в 1942 год, их окружают строчки из дневников и блокадный быт. Они могут посидеть за настоящей школьной партой того времени. Для воссоздания атмосферы лицей консультировался со специалистами.

Последний год пространство активно работает во время и вне уроков. Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

С момента старта проекта прошел почти год, и за это время пространство активно работает во время и вне уроков, а лицеисты приходят туда с семьями и разрабатывают исследовательские проекты. Мало того, лицей объединился в музейно-историческую сеть со школой №291, а в этом году к ним присоединятся еще три – 375, 293 и 271.

– Такие интерактивные блокадные музеи должны быть в каждом детском саду, каждой школе, колледже и университете города, – уверен председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. – Когда с ранних лет дети, юноши и девушки соприкасаются с историей страны и блокады, эта память оставляет глубокие зарубки на их сердцах, делает их носителями уникального блокадного кода – кода победителя.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Законы в помощь молодежи

«Обновляющий» пакет законопроектов подготовили петербургской молодежной политике.

– Новые поколения все активнее участвуют в политической, общественной, экономической жизни, научно-техническом творчестве. И наша задача – сделать так, чтобы голос молодежи всегда был услышан, чтобы перед ней были открыты все горизонты, – отмечает Вячеслав Макаров. – Талантливые и достойные молодые люди должны играть лидерскую роль в национальном развитии.

Пакет включает три законопроекта. Первый детализирует региональный закон «О реализации государственной молодежной политики». Отдельной строкой пропишут сбалансированность интересов личности, общества и государства. Кроме того, молодежь допустят к бюджетному процессу.

Второй проект изменит закон «Об основах научно-технической политики» и введет понятие молодого ученого, которому обещают обеспечивать господдержку вплоть до его 40-летия.

Третье новшество затронет закон «Об организации местного самоуправления»: в молодежной политике призовут участвовать активных граждан.