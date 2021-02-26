В Пулково построят экологичный бизнес-центр. Фото: freepik.com.

Сбербанк выдал кредит на 1,6 миллиард рублей АО «АТМОСФЕРА» (австрийская группа «Warimpex») на строительство в Санкт-Петербурге бизнес-центра «Авиор Тауэр-1». Объект построят с учетом международной программы сертификации зданий LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Она предполагает использование самых эффективных и экологичных методов проектирования и строительства.

Бизнес-центр построят в Московском районе, в соответствии с общей архитектурной концепцией многофункционального делового комплекса «АЭРОПОРТСИТИ Санкт-Петербург». Общая площадь десятиэтажного офисного здания класса «А» будет 18 300 кв м.

«Зеленое», или экологичное строительство по энергоэффективным технологиям — привычная практика в европейских странах и с каждым годом все более востребованная в России. Акционеры МФК «АЭРОПОРТСИТИ Санкт-Петербург» еще при проектировании первой очереди проекта уделили особое внимание экологической эффективности бизнес-центров. Энергосберегающие технологии не только положительно влияют на окружающую среду, но и сокращают затраты арендаторов на коммунальные платежи, что обеспечивает комфортные условия для их сотрудников.

- Сбербанк во всех направлениях своей деятельности ориентируется на принципы ESG (Environmental, Social, and Governance) — экологической, социальной и корпоративной ответственности — и поддерживает проекты, которые способствуют реализации таких принципов, — отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. — Соответствие строительства объекта требованиям LEED — весомый аргумент при принятии нами решения о кредитовании строительства.

Сегодня в России по международным экологическим стандартам построено около 150 объектов. 10% из них находятся в Санкт-Петербурге, в том числе 9 зданий сертифицированы по системе LEED.