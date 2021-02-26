МТС и ТЭК обезопасят петербуржцев от травм. Фото: ТЭК.

Специалисты «МТС» установили на крышки люков на Искровском проспекте специальные датчики, контролирующие их положение в пространстве. При отклонении крышки от зафиксированного положения более чем на 3 градуса по Цельсию ответственным сотрудникам ГУП «ТЭК СПб» мгновенно приходит оповещение, после чего на место срабатывания сигнала отправляется бригада для проверки и устранения нарушений.

Фото: ТЭК.

Дистанционный мониторинг люков помогает снизить риски получения травм горожанами, предотвращать ДТП и несанкционированный доступ к городским коммунальным системам. Благодаря техническому решению МТС ГУП «ТЭК СПб» может сократить временные затраты на выездной мониторинг люков и предотвратить возможные хищения крышек и другого имущества организации.

Фото: ТЭК.

- Снижение эксплуатационных расходов, обеспечение безопасности и комфорта жителей города становятся наиболее частыми причинами внедрения умных технологий в городскую среду. Решение для дистанционного мониторинга люков является частью комплексной системы сервисов «МТС» для Smart City, которые мы внедряем как в Петербурге, так и по всей стране. В том числе это проекты по автоматизации вывоза мусора, дистанционный сбор показаний приборов учета, мониторинг транспорта и интеллектуальное видеонаблюдение, — прокомментировал директор «МТС» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

Фото: ТЭК.

- Открытые люки - это прямая угроза здоровью и жизни горожан, так как глубина колодцев обычно достигает нескольких метров. В случае, если люк попробуют открыть, мы получим оперативный сигнал и сможем без обходов узнать об опасности и свести к нулю все риски. Благодаря цифровизации рабочих процессов мы можем превентивно устранять нарушения и предупреждать инциденты. Более того, новые технологии оптимизируют трудовые ресурсы и повышают эффективность операционной деятельности. Это наши приоритеты, то, к чему ТЭК стремится во всех направлениях работы, - отметил генеральный директор ГУП «ТЭК СПб» Иван Болтенков.

Датчики, установленные на крышках люков, работают на сети NB-IoT – специальной сети промышленного интернета вещей, предназначенной в том числе для работы элементов «умного города». Благодаря техническим характеристикам сети оборудование способно передавать сигнал даже из самых труднодоступных мест и сохранять работоспособность до 10 лет без подзарядки и замены батареи.