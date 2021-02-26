Дом из бруса вакуумной сушки: факты, мифы, преимущества и недостатки

Дом ЭКО бруса вакуумной сушки. Индивидуальный проект. Фото предоставлено компанией «Тимбердом».

В связи со сложившейся обстановкой в нашей стране, загородные дома приобрели дополнительную популярность, масштабы которой сегодня сложно переоценить. Мы прекрасно понимаем эту тенденцию и хотим рассказать о домах из профилированного бруса вакуумной сушки. Самую исчерпывающую информацию о самой технологии сушки пиломатериала - бруса больших сечений, вы можете получить в разделе на сайте, а вот о домах, которые получаются из этого замечательного материла, расскажем прямой сейчас.

Внешний вид профилированного бруса вакуумной сушки идентичен клееному брусу, а что самое главное, он остаётся таким в процессе эксплуатации дома. Минимальное количество трещин, стабильное поведение, возможность приступить к отделочным работам в доме сразу же после завершения работ общестроительных, отсутствие клеевых соединений, усадка сопоставимая с усадкой дома из клееного бруса, экологичность - не только красивые слова, но ещё и подтверждённая на практике информация.

Элемент кровельной системы. Фото предоставлено компанией «Тимбердом».

Как люди думающие, мы естественно понимаем, что у любой технологии есть и недостатки, и профилированный брус вакуумной сушки их имеет. К сожалению, вакуумная камера европейского производства, находящаяся на территории нашего предприятия, позволяет осуществлять сушку пиломатериала - бруса, длинной до 6300 мм. Соответственно, и максимальная длина детали домокомплекта в доме из профилированного бруса вакуумной сушки равна этой длине. Однако наши архитекторы и конструкторы прекрасно воплотят любые идеи о загородном доме в рамках проекта. Другими словами длина бруса является лишь формальным недостатком.

Монтаж пароизоляционной мембраны с проклейкой стыковых контуров. Монтаж обрешетки из строганного бруса. Фото предоставлено компанией «Тимбердом».

Друзья! Мы приглашаем посетить производство, посмотреть, как строятся наши дома, увидеть законченные и сданные заказчикам объекты. Самые лучшие отзывы - это рекомендации наших клиентов, и их мнение о наших домах вы можете услышать лично. Мы являемся открытой компанией, приоритетом которой являются прозрачность ценообразования, честность и порядочность.

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