Хрустальные часы и драгоценный ларец: В Зимнем дворце открылась совместная выставка Эрмитажа и ювелирного дома Cartier

Всего на выставке представлено 40 драгоценных вещей Фото: Олег ЗОЛОТО

Когда разглядываешь драгоценности на музейных витринах, даже как-то не верится, что часы из горного хрусталя нужны были лишь для того, чтобы показывать время, а декорированный золотом кабинетец с живописными дверцами служил просто-напросто большой шкатулкой для украшений.

Ларец эпохи Возрождения. Таких больше нет ни в одном музее Фото: Олег ЗОЛОТО

21 февраля в Пикетном зале Зимнего дворца открылась уникальная выставка. На ней представлены предметы из собрания Эрмитажа, отреставрированные музейными мастерами на деньги ювелирного дома Cartier. Этому проекту уже пять лет, и до 18 апреля петербуржцы смогут полюбоваться его результатами. На выставке гости увидят пять крупных, отреставрированных эрмитажных шедевров, каждый из которых выставлен в отдельной витрине в сопровождении изделий фирмы Cartier.

Ларец

Свадебный ларец польской принцессы Ядвиги Ягеллонки, созданный в XVI веке в Нюрнберге. Это один из самых уникальных экспонатов Эрмитажа. Таких больше нет ни в одном европейском собрании. Его украшают 74 подвески, 226 алмазов и 368 рубинов.

Камея с изображением Диониса в золотой оправе. Брошь прекрасно вписалась в экспозицию рядом с ларцом Фото: Олег ЗОЛОТО

Выполнен ларец с использованием разнообразных ювелирных техник. Рядом с ним на витрине – украшения дома Cartier, подобранные с учетом стиля и материалов. Очень гармонично смотрите камея с изображением Диониса.

Арабская лампа

Эту чудом сохранившуюся хрустальную лампу, сделанную в X веке арабскими мастерами, можно считать чуть ли не единственной в мире.

Скорее всего, подобных изделий в мире больше нет. Сделали эту лампу арабские мастера, а потом доработали итальянские Фото: Олег ЗОЛОТО

Позже изделие доработали итальянские ювелиры, смастерив для него ножку и украшения. На выставке ее дополняют так называемые волшебные часы, созданные Cartier.Это визитная карточка французских ювелиров, умудрившихся так спрятать часовой механизм, что для обывателя он незаметен.

Видите часовой механизм? А он есть! Волшебные часы - визитная карточка дома Cartier Фото: Олег ЗОЛОТО

А брошь из горного хрусталя напоминает подвеску Анны Австрийской, которую сыграла Алиса Фрейндлих в «Трех мушкетерах», не правда ли?

Платиновая брошь с бриллиантами. Сделана в Париже в 1913 году Фото: Олег ЗОЛОТО

Ароматник

Золотой монгольский ароматник из коллекции правителя Ирана Надир-шаха. Его с великим посольством везли в подарок императрице Анне Иоанновне.Путь занял два года, и в Россию ароматник в числе прочих даров прибыл только в 1741 году.

Путь этого монгольского ароматника в Россию был тернист. Два года он ехал до Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

Анна Иоанновна к тому времени уже скончалась. На этой же витрине можно увидеть украшения в стиле «Тутти-фрутти». Так ювелиры Cartier называли особую технику, где за основу взят индийский стиль, модный первый половине 20-го века.

Браслет в стиле "Тутти-фрутти". Специально для поклонников Индии, коих стало множество в XX веке Фото: Олег ЗОЛОТО

Кабинетец

Этот кабинетец, изготовленный в начале XVIII века, принадлежавший графине Марии Строгановой.

Вот такие шкатулочки были у графинь в XVIII веке. Любая современная девушка позавидует Фото: Олег ЗОЛОТО

В нем госпожа хранила свои украшения, а часы наверху показывали ей время. Кабинетец отреставрировали в 2020 году. Мастера отчистили металл и восстановили старинную живопись.

А еще кабинетец мог показывать время Фото: Олег ЗОЛОТО

Фельдмаршальский жезл

Роскошный фельдмаршальский жезл императора Александра II. Это традиционный, старинный военный символ.

Этот фельдмаршальский жезл принадлежал императору Александру II Фото: Олег ЗОЛОТО

Рядом с ним находятся предметы французской государственной символики. Среди них – брошь в виде триумфальной арки, через которую словно проходит процессия солдат.